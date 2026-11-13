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Un deputat PSD îşi anunţă demisia din partid, din cauza reformei administrativ-teritoriale vizate de social-democrați

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sigla psd
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Deputatul PSD Lucian Morar și-a anunțat, vineri, demisia din partid, din cauza reformei administrativ-teritoriale la care lucrează PSD, el precizând că, începând de astăzi, se declară dizident pentru Maramureş şi nu va fi niciodată de acord cu dispariţia judeţului, din punct de vedere administrativ.

„Nu voi fi niciodată despre acord de dispariţia judeţului Maramureş din punct de vedere administrativ! În ultimele zile, agenda publică din România este dominată cu tema reorganizării administrative a ţării. În cadrul acestui plan de reorganizare administrativă prezentat în spaţiul public, se discută de dispariţia judeţului Maramureş şi contopirea acestuia în regiunea Cluj. Vreau să fie foarte clar: Nu voi fi niciodată de acord cu un asemenea plan şi mă voi opune cu fermitate!”, spune deputatul PSD într-o postare pe Facebook. 

Lucian Morar arată că înaintaşii noştri au luptat pentru ca acest ţinut, Maramureşul, să-şi păstreze identitatea şi statutul administrativ.

„Din păcate, se pare că decidenţii politici de la Bucureşti sau Bruxelles ai partidelor politice nu ţin cont de istoria, tradiţiile şi voinţa oamenilor acestui judeţ. Ceea ce este mai surprinzător pentru mine, dar cred că şi pentru dumneavoastră, dragi maramureşeni, este tăcerea politicienilor de prim rang ai judeţului nostru. Aleg să nu fac parte din acest grup de politicieni maramureşeni care preferă să tacă de teama de a nu deranja conducerile naţionale ale partidelor din care fac parte. Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureş! Pentru că Maramureşul nu este doar o unitate administrativ-teritorială pe hartă. Este istorie, identitate, tradiţie şi apartenenţă, iar pentru aceasta merită să luptăm!”, mai spune Morar. 

Reacţia deputatului vine după ce europarlamentarul PSD Dragoş Benea, coordonatorul PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a declarat, luni, că prin această reformă satul nu-şi va schimba denumirea, dar comuna da, iar în acest caz cetăţenii îşi vor putea schimba documentele gratuit, fără cheltuieli personale.

Dragoş Benea a confirmat şi că se ia în calcul inclusiv comasarea anumitor oraşe care nu îndeplinesc acest cadru de a avea 10.000 de locuitori.

„E posibil. Peste 55% dintre oraşe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administraţie de oraş. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în judeţ este oraşul Slănic Moldova care are o populaţie redusă, graniţă cu oraşul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraş Târgu-Ocna la final. Ar fi şi firesc, ştiu bine zona”, a precizat social-democratul.

Eurodeputatul a arătat că va fi şi această discuţie legată de judeţe, pentru că „sunt unele mai dezvoltate economic decât celelalte”.

Editor : Sebastian Eduard

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