Un deputat PSD și-a dat demisia din Parlament

Data publicării:
florin mircea, deputat psd
Florin Mircea este deputat PSD din 2016. Sursă foto: Facebook

Deputatul PSD de Brăila Florin Mircea și-a dat demisia din Parlament, acesta anunţând conducerea Camerei că renunţă la mandat.

„Subsemnatul Mircea Florin, Deputat ales în Circumscripţia nr. 9 Brăila, vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025”, a anunţat deputatul în solicitarea adresată Biroului Permanent al Camerei.

Vacantarea postului de deputat va fi pusă pe ordinea de zi a şedinţei de plen, a anunţat Biroul permanent al Camerei.

Florin Mircea este deputat PSD de Brăila din 2016, membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (secretar), în Comisia pentru transporturi şi infrastructură și în Comisia pentru antreprenoriat şi turism (vicepreşedinte).

Editor : B.P.

