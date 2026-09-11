Un deputat USR acuză PSD și AUR, în complicitate cu PNL, că blochează reformarea serviciilor secrete

Dezbaterea în Comisia pentru apărare din Senat a proiectului USR care prevede limitarea mandatelor șefilor serviciilor de informații a fost amânată, deși Biroul permanent al Senatului stabilise procedură de urgență pentru inițiativă. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, inițiatorul proiectului, a acuzat că PSD și AUR, în complicitate cu PNL, tergiversează reforma și a susținut că nici măcar nu a avut posibilitatea să își prezinte argumentele în fața comisiei.

„După ce, doi ani, Nicoleta Pauliuc, unealta serviciilor secrete în Comisia de apărare, fostă cursantă la o fabrică de diplome a SRI, a blocat proiectul USR de limitare a mandatelor serviciilor, în complicitate cu AUR și PSD, aceeași doamnă Pauliuc a mai obținut o amânare pentru cei care îi dictează agenda”, a declarat Emanuel Ungureanu, conform comunicatului de presă al partidului.

Proiectul în forma inițiatorului poate fi accesat AICI.

Întreg parcursul legislativ al propunerii depuse la Senat încă din 18 iunie 2024 este disponibil AICI.

Ungureanu: „Parlamentul trebuie să dezbată și să decidă, nu să tragă de timp”

Deputatul USR susține că amânarea împiedică discutarea unei propuneri care urmărește limitarea la două a numărului de mandate pentru șefii serviciilor de informații, cu o durată totală de cel mult opt ani.

„Reformarea serviciilor de informații este o necesitate, iar Parlamentul trebuie să dezbată și să decidă, nu să tragă de timp și să paseze proiectul de la o instituție la alta”, a afirmat Ungureanu.

Potrivit acestuia, la ședința Comisiei pentru apărare nu i s-a permis să își prezinte argumentele pentru limitarea mandatelor. El susține că nici reprezentanții SRI, SIE și SPP nu au mai apucat să își prezinte punctele de vedere.

„Am venit în comisie să îmi susțin proiectul, dar nu mi s-a permis să prezint argumentele pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii secrete din România. Mai mult decât atât, nici reprezentanții SRI, SIE și SPP nu au mai apucat să își prezinte punctele de vedere”, a spus deputatul USR.

Citește și: Nicușor Dan, despre numirile la vârful serviciilor secrete: „Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”

Pauliuc pregătește nouă amendamente la proiect

Amânarea dezbaterii are loc după ce senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat că va propune nouă amendamente la proiectul USR. Pauliuc a spus că susține limitarea mandatelor, însă consideră că legea trebuie să reglementeze mai multe aspecte legate de conducerea serviciilor.

Pentru SRI, SIE, SPP, STS, DGPI și DGIA, senatoarea propune ca aceeași persoană să poată ocupa funcția pentru cel mult două mandate, consecutive sau nu. Fiecare mandat ar urma să aibă o durată de cinci ani, nu patru.

„Mandatul să fie de 5 ani, nu de 4, pentru ca durata funcției să nu urmeze mecanic ciclul politic de patru ani și pentru ca regula să limiteze clar numărul total de mandate, nu doar reînnoirea imediată”, a explicat Pauliuc.

Printre amendamente se află și evaluarea anuală în Parlament a șefilor structurilor vizate, precum și obligativitatea prezentării unui proiect de management de către candidați. Partea neclasificată a documentului ar urma să fie făcută publică.

Pauliuc propune, de asemenea, criterii de eligibilitate pentru conducerea civilă a SRI și SIE, reguli privind numirea și revocarea șefilor unor structuri și clarificări referitoare la situația directorilor militari la expirarea mandatului.

„O lege serioasă despre conducerea acestor structuri nu poate spune doar cât timp stă un om în funcție. Trebuie să spună și cum este numit, ce își asumă, cum este evaluat, cui raportează și în ce condiții poate fi schimbat”, a transmis senatoarea PNL.

Citește și: Abrudean, despre șefii serviciilor: „Este nevoie ca mandatele să fie limitate în timp”. Ce spune despre Pahonțu

Atac la adresa amendamentelor lui Pauliuc

Emanuel Ungureanu susține însă că extinderea proiectului prin amendamente și alte inițiative legislative poate duce la blocarea reformei.

„Știm cu toții că cea mai bună metodă de blocare a reformelor este să le extinzi până la punctul în care ele devin inaplicabile”, a declarat deputatul USR.

Ungureanu acuză, de asemenea, AUR că ar încerca să extindă limitarea mandatelor și la conducerea altor instituții publice, ceea ce, în opinia sa, ar îndepărta dezbaterea de problema inițială.

„Proiectul meu este simplu și are un obiectiv clar: limitarea mandatelor șefilor serviciilor secrete la două, pentru o perioadă maximă de 8 ani, deoarece limitarea mandatelor este un mecanism firesc de prevenire a concentrării excesive a puterii și de consolidare a controlului democratic asupra serviciilor”, a spus Ungureanu.

El a lansat și un atac direct la adresa Nicoletei Pauliuc, afirmând că aceasta ar fi blocat timp de doi ani proiectul USR. Ungureanu a criticat și faptul că dezbaterea nu a avut loc în forma în care fusese programată.

„Rolul Parlamentului este să legifereze și să exercite control civil asupra serviciilor de informații, nu să aștepte ca acestea să decidă dacă o reformă este convenabilă, sau nu. Să rezolvăm mai întâi problema Pahonților și după aceea ne ocupăm și de alte instituții unde sunt oameni lipiți de scaun”, a mai declarat deputatul USR.

Citește și: Nicușor Dan, întrebat dacă îl demite pe șeful SPP: „Domnul Pahonțu nu este în această situație”

Proiectul îl vizează și pe actualul șef al SPP

Inițiativa USR privind limitarea mandatelor se află în Parlament de mai mult timp. Potrivit calendarului stabilit anterior, proiectul ar fi trebuit să primească avizele și raportul până la 15 septembrie, urmând să ajungă ulterior în plenul Senatului. Dacă va fi adoptat, prevederile ar fi aplicabile inclusiv actualului șef al SPP Lucian Pahonțu, aflat în funcție din 2005.

Editor : Ana Petrescu