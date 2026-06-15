Generalul în rezervă Dorin Toma, fost șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, l-a acuzat pe Adrian Veştea că a blocat mai multe proiecte pentru infrastructura poligonului de la Cincu din judeţul Braşov, atât în calitate de ministru al Dezvoltării, cât şi ca preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov. Premierul desemnat a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că proiectul podului peste Olt la care face referire generalul (r) Toma s-a confruntat cu probleme de implementare și, ulterior, de siguranță, care a trebuit să fie rezolvate.

Într-o postare pe rețelele sociale, Dorin Toma a afirmat că proiectul de demolare și contruire a noului pod peste râul Olt, în zona localității Voila, aflat în responsabilitatea Consiliului Județean Brașov, a trenat mai bine de patru ani, în special din cauza blocajelor birocratice. Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat că pentru construirea podului a fost o singură ofertă, iar în urma demolării inițiale au existat probleme de siguranță care au necesitat rezolvare.

„În tot acest timp, convoaiele militare au fost nevoite să folosească rute ocolitoare neamenajate, ceea ce a generat costuri logistice și financiare uriașe pentru partenerii NATO. Convoaiele grele au fost obligate să circule prin județul Sibiu sau pe alte trasee secundare din Țara Făgărașului, adăugând zeci de kilometri și ore bune de întârziere la fiecare transport. De asemenea, tranzitul blindatelor pe drumuri județene înguste, neproiectate pentru tonaj greu, a deteriorat infrastructura locală și a crescut riscul producerii unor incidente tehnice”, a afirmat generalul (r) Dorin Toma.

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Premierul desemnat Adrian Veștea a explicat la Digi24 că podul peste Olt s-a confruntat cu o serie de probleme, dar că astăzi este inaugurat.

„Vorbim de o investiție mare de infrastructură. Eu am avut șansa ca în ultimii 10 ani, de când sunt președinte al Consiliului Județean, să construiesc infrastructură de un nivel foarte înalt. Cel mai mare râu care traversează Brașovul este râu Olt, iar acest pod la care face referire a fost licitat de trei ori. Nu am avut participanți la această ofertare. Ulterior am avut un participant care a venit cu o ofertă, iar în momentul în care a trebuit să implementeze acest proiect a găsit o soluție de demolare a acestui pod care a trebuit să treacă din nou printr-o reavizare. În urma demolării acestui pod, toate zonele care țin de rezistență au fost puse în pericol și eu nu am vrut să se întâmple ceea ce s-a întâmplat la Vaslui sau în alte zone, ci din contră, a trebuit să facem expertiză și a trebuit să implementăm acest proiect.

Deci, astăzi podul de la Cincu este un pod inaugurat. Este un pod care este făcut în mandatul meu, iar în perioada în care eu am fost ministru la Dezvoltare am avut cu totul și cu totul alte preocupări. Dacă reprezenta o infrastructură de nivel național, probabil Compania Națională de Infrastructură Rutieră trebuia să o implementeze, dar a fost un proiect pe care noi ni l-am asumat, alături de alte poduri pe care le-am făcut peste Olt, în județul Brașov”, a afirmat Adrian Veștea.

Baza militară de la Cincu a devenit un important punct strategic pentru România și pentru NATO, după începerea războiului din Ucraina.

Editor : Ș.R.