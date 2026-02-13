„Dacă Bolojan nu-și revine și nu se schimbă ca abordare, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR,” a amenințat deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe a declarat pentru Digi24 că este deranjat „încercarea de bagatelizare” a anunțului privind intrarea României în recesiune tehnică.

„Din punctul meu de vedere, fostul prim-ministru a lăsat România pe creșterea economică, a 2-a, dacă nu mă înșel, cea mai mare din Uniune. Acuma, ce-a făcut astăzi INS și a încercat să reprofileze niște date din 2024, să-i judece Eurostatul. O să vedem asta puțin mai încolo, când Eurostatul va da cifrele reale. Din punctul meu de vedere, creșterea TVA, adică inflația prin costuri generate de creșterea TVA, pe de o parte, și lăsarea la liber a prețurilor la energie, era evident că ne va duce într-o zonă de contracție economică pe ceea ce înseamnă fondul consumului care scade și vedem că de cinci luni scade. Ceea ce mă deranja și mă deranjează în continuare este încercarea de bagatelizare a acestei situații.

Trăim în epoca Boc reîncărcat, ca să zic așa, când ne spunea că noi avem o creștere economică negativă, cumva să estompeze faptul că suntem în contracție economică. Din partea și a celor din PNL, nu zic nu, dar și din partea unor așa-ziși analiști care încearcă să ne explice că de fapt era normal să se întâmple o contracție. Nu, nu era normal să se întâmple o contracție, pentru că o contracție când se întâmplă înseamnă că oamenii suferă, înseamnă companiile nu mai au capital, înseamnă că se produce o inhibare evidentă, o prudență excesivă în ceea ce privește investițiile, deci nu pot să bagaterizeze acest lucru. Ori, din punctul meu de vedere, situația este mai complicată decât pare, pentru că avem un șomaj de 6%, avem o inflație de 10%, avem un deficit de concurent imens de 8,7%, avem aceste prețuri la energie, inflație pe costuri foarte, foarte ridicate, iar orice măsură restrictivă în acest moment nu ne va duce decât într-o într-o criză economică,” a declarat Adrian Câciu la Digi24.

Deputatul PSD spune că ne confruntăm cu o recesiune profundă.

„Eu merg pe trezire. Dacă această coaliție nu se trezește și nu înțelege că dacă mai restricționează mult accesul la capital și lasă în continuare consumul să scadă, intrăm, suntem deja în gard, trecem de gard, intrăm în prăpastie. Deci ce vreau să zic este să nu se mai bagatelizeze această recesiune, pentru că e profundă. O scădere de 1,9%, încă o dată, așa ajustată, că e peste 2% într-un singur trimestru, este imensă pentru o țară. E singura țară din Uniunea Europeană cu astfel de scădere, toate țările au crescut pe trimestrul patru. Noi scădem,” spune Câciu.

Întrebat dacă, în cazul în care AUR depune luni moțiune de cenzură, PSD o votează, Câciu avertizează că, dacă „Bolojan nu își revine, îl schimbăm noi”.

„Noi nu avem nevoie de chestiunea asta. O să avem o coaliție luni, cred că destul de încinsă, iar dacă domnul Bolojan nu-și revine și nu se schimbă ca abordare, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR”.

Deputatul PSD a precizat că, în funcție de discuțiile de luni, PSd va decide dacă își retrage sau nu sprijinul pentru premier.

„O să vedem în funcție de discuții. Avem niște discuții destul de importante. Dumneavoastră trebuie să știți un lucru. 3 miliarde de euro a pierdut România în primele două luni pentru că nu avem buget. A pierdut economia României, nu a pierdut statul român, că nu vin taxe și impozite. Și au pierdut antreprenorii români prin faptul că nu există predictibilitate, un cadru fiscal bugetar. 3 miliarde de lei pierde bugetul României prin faptul că Bolojan a abrogat acea prevedere privind nedeductibilitatea cheltuielilor de consultanță și management de la multinaționale, în timp ce a pus CASS pe veteranii de război, în timp ce a înghețat pensii, alocații și tot ce înseamnă persoane care au probleme. S-au au pus taxe pe persoane cu dizabilități, i-a scutit pe cei de la multinaționale de taxe. Aceste lucruri trebuie să le tranșăm și nu este închisă nici reforma administrației, haideți să avem, nu avem pachetul,” a adăugat Adrian Câciu.

