Live TV

Exclusiv Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și revine, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan Foto: Profimedia Images

„Dacă Bolojan nu-și revine și nu se schimbă ca abordare, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR,” a amenințat deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe a declarat pentru Digi24 că este deranjat „încercarea de bagatelizare” a anunțului privind intrarea României în recesiune tehnică.

 

„Din punctul meu de vedere, fostul prim-ministru a lăsat România pe creșterea economică, a 2-a, dacă nu mă înșel, cea mai mare din Uniune. Acuma, ce-a făcut astăzi INS și a încercat să reprofileze niște date din 2024, să-i judece Eurostatul. O să vedem asta puțin mai încolo, când Eurostatul va da cifrele reale. Din punctul meu de vedere, creșterea TVA, adică inflația prin costuri generate de creșterea TVA, pe de o parte, și lăsarea la liber a prețurilor la energie, era evident că ne va duce într-o zonă de contracție economică pe ceea ce înseamnă fondul consumului care scade și vedem că de cinci luni scade. Ceea ce mă deranja și mă deranjează în continuare este încercarea de bagatelizare a acestei situații.

Trăim în epoca Boc reîncărcat, ca să zic așa, când ne spunea că noi avem o creștere economică negativă, cumva să estompeze faptul că suntem în contracție economică. Din partea și a celor din PNL, nu zic nu, dar și din partea unor așa-ziși analiști care încearcă să ne explice că de fapt era normal să se întâmple o contracție. Nu, nu era normal să se întâmple o contracție, pentru că o contracție când se întâmplă înseamnă că oamenii suferă, înseamnă companiile nu mai au capital, înseamnă că se produce o inhibare evidentă, o prudență excesivă în ceea ce privește investițiile, deci nu pot să bagaterizeze acest lucru. Ori, din punctul meu de vedere, situația este mai complicată decât pare, pentru că avem un șomaj de 6%, avem o inflație de 10%, avem un deficit de concurent imens de 8,7%, avem aceste prețuri la energie, inflație pe costuri foarte, foarte ridicate, iar orice măsură restrictivă în acest moment nu ne va duce decât într-o într-o criză economică,” a declarat Adrian Câciu la Digi24.

Deputatul PSD spune că ne confruntăm cu o recesiune profundă.

„Eu merg pe trezire. Dacă această coaliție nu se trezește și nu înțelege că dacă mai restricționează mult accesul la capital și lasă în continuare consumul să scadă, intrăm, suntem deja în gard, trecem de gard, intrăm în prăpastie. Deci ce vreau să zic este să nu se mai bagatelizeze această recesiune, pentru că e profundă. O scădere de 1,9%, încă o dată, așa ajustată, că e peste 2% într-un singur trimestru, este imensă pentru o țară. E singura țară din Uniunea Europeană cu astfel de scădere, toate țările au crescut pe trimestrul patru. Noi scădem,” spune Câciu.

Întrebat dacă, în cazul în care AUR depune luni moțiune de cenzură, PSD o votează, Câciu avertizează că, dacă „Bolojan nu își revine, îl schimbăm noi”.

„Noi nu avem nevoie de chestiunea asta. O să avem o coaliție luni, cred că destul de încinsă, iar dacă domnul Bolojan nu-și revine și nu se schimbă ca abordare, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR”.

Deputatul PSD a precizat că, în funcție de discuțiile de luni, PSd va decide dacă își retrage sau nu sprijinul pentru premier.

„O să vedem în funcție de discuții. Avem niște discuții destul de importante. Dumneavoastră trebuie să știți un lucru. 3 miliarde de euro a pierdut România în primele două luni pentru că nu avem buget. A pierdut economia României, nu a pierdut statul român, că nu vin taxe și impozite. Și au pierdut antreprenorii români prin faptul că nu există predictibilitate, un cadru fiscal bugetar. 3 miliarde de lei pierde bugetul României prin faptul că Bolojan a abrogat acea prevedere privind nedeductibilitatea cheltuielilor de consultanță și management de la multinaționale, în timp ce a pus CASS pe veteranii de război, în timp ce a înghețat pensii, alocații și tot ce înseamnă persoane care au probleme. S-au au pus taxe pe persoane cu dizabilități, i-a scutit pe cei de la multinaționale de taxe. Aceste lucruri trebuie să le tranșăm și nu este închisă nici reforma administrației, haideți să avem, nu avem pachetul,” a adăugat Adrian Câciu.

 

 

 

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marcel ciolacu sustine un discurs
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
Traian Băsescu pe strada
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic” măsurile pentru redresarea economiei
sorin grindeanu
Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „PSD nu s-a opus niciodată reformei. Ne-am opus tăierilor din pix”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan spune la câte milioane de euro s-a ridicat ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei anul trecut
Nicolae Ceausescu’s last speech / Video capture, December 21, 1989
Cum i-a răspuns Bolojan lui Băluţă, care l-a comparat cu Ceaușescu
Recomandările redacţiei
raport nicusor dan
Nicușor Dan, prima reacție după anunțul privind intrarea României în...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Economia în recesiune tehnică. Ionuț Dumitru: „Nu știu de ce toată...
photo-collage.png (65)
Cum s-a întâmplat cumplita tragedie din București: De ce a murit...
donald trump
Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se mişte” pentru a obţine un acord...
Ultimele știri
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., își recunoaște trecutul de toxicoman. „Prizam de pe capacul toaletei”
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz. Macron: „Europa să-și definează regulile de coexistență cu Rusia”
China pretinde că este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Împăcarea anului în fotbalul românesc. Giovanni Becali a făcut pace în 20 de minute, chiar înainte de...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A...
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online