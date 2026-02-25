Live TV

Un fost șef al poliției din Gorj, pensionar special, numit la conducerea fabricii de armament Sadu. Explicațiile ministrului Economiei

viorel-salvador-caragea-fb
Foto: Facebook/Viorel Salvador Caragea
Din articol
Cine este Viorel Caragea Plecare cu scandal din USR Numirea la conducerea UM Sadu Ce îl recomandă

Ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit pe postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială. În trecut, Caragea a fost membru USR pentru o zi, dar și un simpatizant al AUR. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul susține că a făcut numirea „ținând cont de studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”.

„Decizia de numire a d-lui Viorel Caragea a fost luată ținând cont studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică. Se remarcă și ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă (!) chiar de la Sadu.

Nu există niciun fel de suspiciuni de integritate a d-lui Caragea. Apartenența politică sau opiniile politice personale ale dânsului nu sunt un criteriu de evaluare.

MEDAT va urmări obiectiv activitatea și rezultatele dânsului în rolul său de administrator special la Sadu - remunerat cu aproximativ 3000 RON”, a transmis ministrul Irineu Darău, după ce Digi24.ro i-a solicitat un punct de vedere. 

Cine este Viorel Caragea

Viorel Caragea a fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în prezent pensionar special. Acesta a fost membru USR, însă numai pentru o zi. În ianuarie 2020, demisiona din partid, după ce cu o zi înainte filiala județeană a USR îi acceptase adeziunea. Ulterior, s-a înscris și în AUR.

Acum, potrivit G4media.ro, a fost numit de către Ministerul Economiei pe postul de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare a țării: UM Sadu. 

Plecare cu scandal din USR

În 2020, Clotilde Armand a cerut excluderea din partid a lui Viorel Caragea, pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență. „Am aflat că fostul șef al Poliției Gorj (acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență) a fost primit în USR. Acum, îi rog tare mult pe colegii mei să-l lase în pace pe ''polițistul lui Ponta''. Acest personaj n-are ce căuta în USR, nu așa se face altfel de politică”, spunea Clotilde Armand.

Viorel Caragea a anunțat că părăsește USR, la numai o zi după ce semnase adeziunea, și a transmis că o va da în judecată pe Clotilde Armand:

„Cu toate că niciuna din acuzațiile aduse în media națională nu sunt adevărate, având în vedere efervescenta creată, am decis să mă retrag din partidul USR. Cât despre doamna Clotilde Armand, pentru prejudiciile de imagine și neadevărurile publicate, mă voi adresa instanței de judecată. Vă mulțumesc!”

Tot Clotilde Armand spunea că Viorel Caragea s-a pensionat anticipat în 2017, având o pensie specială de 2.100 de euro/ lună.

Numirea la conducerea UM Sadu

Caragea susține că a aplicat la interviu în urmă cu două luni, iar numirea sa este „pe criterii profesionale”.

„M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat acesta pentru G4Media.ro.

Ce îl recomandă

Viorel Caragea a fost întrebat și ce îl recomandă pentru a conduce o fabrică de armament, având în vedere experiența de polițist.

„Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a mai explicat acesta, potrivit sursei citate.

"Mi-e rău". Ce a declarat Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Digi Sport
"Mi-e rău". Ce a declarat Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Descarcă aplicația Digi Sport
