După ce Sorin Grindeanu a acuzat că grupul european din care USR face parte, Renew, a cerut ca oficialii Comisiei Europene să pună sub semnul întrebării statul de drept din România din cauza „amendamentului Fritz” din Legea integrității, USR a denunțat PSD că minte. Purtătorul de cuvânt al USR, Christian Seidler, a declarat, pentru Digi24, că de fapt grupul Verzilor este cel care a făcut solicitarea respectivă.
„Un ghem de minciuni și ipocrizie, pentru că nu grupul Renew din care face parte USR a făcut solicitarea respectivă, ci grupul Verzilor. Dar grupul social-democrat a cerut în iulie, acest an, ca în Comisia LIBE să fie dezbătut pe altă speță o chestiune legată de justiție, de stat de drept.
Dar să fie foarte clar, considerăm că a discuta despre statul de drept din România în cadrul comisiilor din Parlamentul European este o normalitate.
Ideea că folosești instrumente internaționale recunoscute, la care, iată, apelează și PSD când are interesul politic, pentru a trage un semnal de alarmă referitor la statul de drept în România, în condițiile în care neretroactivitatea e o chestiune de drept comunitar exprimată de mai multe ori prin decizii ale Curții de Justiție a UE”, a spus Christian Seidler, purtător de cuvânt al USR.