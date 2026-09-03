După ce Sorin Grindeanu a acuzat că grupul european din care USR face parte, Renew, a cerut ca oficialii Comisiei Europene să pună sub semnul întrebării statul de drept din România din cauza „amendamentului Fritz” din Legea integrității, USR a denunțat PSD că minte. Purtătorul de cuvânt al USR, Christian Seidler, a declarat, pentru Digi24, că de fapt grupul Verzilor este cel care a făcut solicitarea respectivă.

„Un ghem de minciuni și ipocrizie, pentru că nu grupul Renew din care face parte USR a făcut solicitarea respectivă, ci grupul Verzilor. Dar grupul social-democrat a cerut în iulie, acest an, ca în Comisia LIBE să fie dezbătut pe altă speță o chestiune legată de justiție, de stat de drept.

Dar să fie foarte clar, considerăm că a discuta despre statul de drept din România în cadrul comisiilor din Parlamentul European este o normalitate.

Ideea că folosești instrumente internaționale recunoscute, la care, iată, apelează și PSD când are interesul politic, pentru a trage un semnal de alarmă referitor la statul de drept în România, în condițiile în care neretroactivitatea e o chestiune de drept comunitar exprimată de mai multe ori prin decizii ale Curții de Justiție a UE”, a spus Christian Seidler, purtător de cuvânt al USR.

PSD acuză USR că încearcă să determine instituțiile europene să intervină în cazul lui Dominic Fritz și susține că partidul ar urmări astfel să evite aplicarea unor sancțiuni în cazul conflictului de interese. Social-democrații afirmă că demersurile USR la nivel european reprezintă „un act iresponsabil de trădare națională”.

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Editor : A.C.