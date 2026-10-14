Fostul premier Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Digi24, că un Executiv cu PSD prezent în ministere va fi un guvern în care Luca Niculescu „va juca cum dictează PSD”. Fostul președinte PNL consideră că Luca Niculescu nu este capabil să-și respecte acordul cu PNL. Orban susține că va fi un guvern „Nicușor Dan-Sorin Grindeanu, exact ce și-a dorit Nicușor Dan, să aibă un guvern în care să fie doar PSD și miniștrii lui, un premier care să aibă el garanția că îl va asculta pe Nicușor Dan”. Fostul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan critică informația dată pe surse de șeful statului privind dizolvarea Parlamentului, pentru a pune presiune pe parlamentarii indeciși să voteze „guvernul pe care și-l dorește”.

„Situația în care se găsește România este dificilă. Într-adevăr, este absolut necesar pentru elaborarea bugetului pe 2027 să existe un guvern cu puteri depline. Pe de altă parte, eu nu cred că se poate avea încredere în PSD. Nu cred că un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu prezintă vreo garanție, pentru că Luca Niculescu, din punctul meu de vedere, într-un guvern care va fi prezent la nivel de ministere doar PSD va fi un guvern al PSD și Luca Niculescu va juca cum dictează PSD. Dar, din punctul meu de vedere, nu se poate avea încredere în PSD deloc.

De altfel, tot ceea ce s-a întâmplat după adoptarea bugetului, atacurile rafală, moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva guvernului PNL-USR-UDMR au arătat că PSD are o agendă electoralistă care n-are nicio legătură cu soluțiile pentru rezolvarea problemelor României.

Dar, PNL, probabil, între două rele, ar prefera totuși să ofere posibilitatea existenței unui guvern cu puteri depline. Nu cred că este capabil Luca Niculescu să-și respecte vreo înțelegere cu PNL. Una ar fi fost să fie un guvern fără PSD, un guvern cu miniștrii fără culoare politică și fără comanda la PSD. Alta este un guvern Luca Niculescu, cu miniștri doar de la PSD, pentru că nu cred că un alt partid va mai intra în guvern și va desemna guvernul. Este un guvern Nicușor Dan- Sorin Grindeanu, exact ce și-a dorit Nicușor Dan, să aibă un guvern în care fie doar PSD și miniștrii lui. Un premier care să aibă el garanția că îl va asculta pe Nicușor Dan”, a afirmat Ludovic Orban.

Orban: Nicușor Dan n-a avut curajul să spună public că dizolvă Parlamentul. Pune presiune pe parlamentarii indeciși

Fostul lider PNL afirmă că Nicușor Dan „nici măcar n-are curajul să spună el public” că va dizolva Parlamentul și va declanșa anticipatele, dacă nu este învestit guvernul Niculescu. „A dat pe surse, stil de comunicare profund anti-instituțional și incorect față de oameni. A dat pe surse astfel încât să vadă parlamentarii care sunt indeciși și să pună o presiune suplimentară pe acești parlamentari ca să voteze investirea guvernului pe care și-l dorește”.

„PSD va încerca să construiască un buget de nevotat pentru un partid serios”

Actualul președinte al Forța Dreptei susține că o decizie corectă a PNL este decizia de a sta în opoziție și de a refuza orice fel de colaborare cu PSD.

„Eu n-aș fi dat moratoriu decât cel mult până la adoptarea bugetului. Aici nu poți să votezi orice formă de proiect de buget, iar, părerea mea e că PSD va încerca să construiască bugetul de asemenea natură încât să fie de nevotat pentru un partid serios”, mai spune Ludovic Orban.

Editor : Alexandru Costea