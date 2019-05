Un jurnalist ar fi fost agresat fizic și verbal la vizita lui Liviu Dragnea pe șantier

Un jurnalist de la Gazeta de Sud ar fi fost agresat fizic și verbal, miercuri, la inaugurarea drumului expres Craiova-Pitești, unde era prezent și liderul PSD Liviu Dragnea.

Dragnea a fost întâmpinat cu huiduieli în Dolj, iar jurnaliștii prezenți au filmat momentul, lucru care i-ar fi nemulțumit pe doi bărbați veniți să îl susțină pe liderul PSD. Aceștia l-ar fi agresat pe jurnalist, lovindu-l cu cotul în stomac.

Potrivit Gazetei de Sud, cei doi bărbați i-ar fi spus apoi jurnalistului Bogdan Grosereanu: „Marș de aici!”. „I-am spus că sunt jurnalist și că îmi fac meseria. Mi-a băgat cotul în stomac și mi-a spus să plec acasă”, a povestit jurnalistul.

GDS scrie că unul dintre cei doi bărbați este Ion Tudor, șeful secției de drumuri județene din Gorj. Acesta nu neagă incidentul, dar susține că a fost unul de natură „civilizată”. „A fost o manifestare în cadrul unui șantier. Cinci persoane au scandat. Eu am intervenit civilizat. Cei cinci se manifestau vulgar în incinta unui șantier. Când am pus mana pe jurnalistul de la Gazeta de Sud a fost pentru că au existat câteva replici neprincipiale. Am intervenit în mod civilizat”, a spus Tudor.