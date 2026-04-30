Un liberal acuză că unii parlamentari au fost forțați să semneze moțiunea PSD-AUR: „Nu e clar dacă va trece”

Parlamentul României. Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat joi că liberalii fac toate demersurile democratice în Parlament pentru a susţine Guvernul Bolojan şi a determina eşecul moţiunii de cenzură. El susține că nu e deloc clar că această moţiune va trece, acuzând că sunt parlamentari care au fost forţaţi să o semneze.

„Facem toate demersurile democratice în Parlament pentru a susţine Guvernul Bolojan şi a determina eşecul moţiunii de cenzură. Nu toţi cei care semnează o moţiune o şi votează. Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea ţării în haos de către PSD şi AUR”, arată Gabriel Andronache, într-un mesaj pe Facebook.

Deputatul PNL arată că „inclusiv parlamentari din PSD sunt contra moţiunii de cenzură, iar ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret şi nu poate fi controlat de conducerea partidului”.

„Nu e deloc clar că această moţiune va obţine numărul necesar de voturi pe 5 mai”, menţionează Andronache.

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită, miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, de către liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc marţea viitoare.

Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului!”, este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.

