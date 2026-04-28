Un lider liberal cere întoarcerea la negocieri cu PSD: „Nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ionuț Stroe, fost ministru, a cerut, marți, ca PNL să revină la masa discuțiilor cu PSD, pentru a putea păstra o majoritate pro-occidentală și euroatlantică. 

Liderul liberal a scris pe rețelele sociale: „Discuțiile din spațiul public despre un posibil guvern PSD–AUR mi se par extrem de serioase. Nu e un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăți de măsură.
Avem un risc real de derapaj de la direcția pe care România și-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală și euroatlantică. Iar PNL, partidul meu, a transformat această direcție într-un brand real, asumat și foarte bine că am făcut acest lucru!
Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”.

Acesta a mai adăugat: „Da, știu: politica înseamnă compromis, dar nu orice compromis! Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României.
E nevoie de maturitate politică acum și de reconstrucția unei majorități funcționale, credibile și ancorate în valorile europene. Orice altă variantă ne duce într-o zonă de risc pe care nu ne-o permitem.”

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. George Simion anunţă că s-au strâns peste 245 de semnături pentru moţiunea PSD-AUR
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
Cum arată textul final al moțiunii de cenzură inițiate de PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan (Document)
Sorin Grindeanu.
Grindeanu, întrebat când va demisiona de la șefia Camerei Deputaților: Când o face şi Abrudean
Sorin Grindeanu.
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă a mințit când le-a spus socialiștilor europeni că PSD nu va face alianță cu AUR
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia nu există
Recomandările redacţiei
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă rămâne fără imunitatea de europarlamentar. Președinta...
Victoria Stoiciu
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu consideră că reunificarea cu România ar permite o...
atac armat grecia
Atac armat în Grecia: Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis...
Ultimele știri
Radu Miruță, despre amânarea deciziei de scumpire a biletelor de la metrou: Am cerut niște date
Zelenski afirmă că Israelul și-a încălcat propria legislaie prin achiziționarea de grâu ucrainean furat de ruși și promite sancțiuni
Noi tensiuni între Israel și Hezbollah: IDF cere evacuarea a 16 localități din sudul Libanului, invocând încălcarea armistițiului
Citește mai multe
