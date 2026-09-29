Un lider liberal îi cere lui Siegfried Mureşan să nu-l mai atace pe Grindeanu: „Fără votul PSD, Guvernul nu trece”

Preşedintele filialei din Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), Valeriu Iftime, consideră că premierul desemnat Siegfried Mureşan şi PNL trebuie să oprească atacurile la adresa partenerilor politici şi să convingă PSD să voteze acest Guvern.

Liderul liberal din Botoşani este convins că, „fără votul PSD, acest Guvern nu poate trece”, iar din acest motiv „tensiunile politice trebuie depăşite”.

„Matematica parlamentară arată clar că stabilitatea poate fi asigurată doar printr-un acord realist de susţinere între PNL şi PSD, în formula actuală, dar şi în configuraţia care ar rezulta după alegeri anticipate. Tensiunile politice trebuie depăşite, iar deciziile trebuie luate cu maturitate, în interesul tării. Am văzut componenta Guvernului propus de premierul desemnat, domnul Mureşan, şi consider că trebuie să primească şansa de a-şi începe activitatea. (...).

Opinia mea este că premierul desemnat şi PNL au datoria să negocieze matur şi cu înţelepciune, să oprească atacurile la adresa partenerilor şi să convingă PSD să voteze acest Guvern. Fără votul PSD, acest Guvern nu poate trece”, a scris, marţi, pe Facebook, Valeriu Iftime.

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Totodată, el a subliniat că „priorităţile şi propunerile PSD trebuie analizate cu responsabilitate şi, acolo unde sunt justificate şi coerente, integrate în programul de guvernare”.

Iftime consideră că rotaţia guvernamentală este cea mai bună soluţie pentru stabilitatea politică a României.

„Diferenţele politice vor exista întotdeauna, dar ele nu trebuie să devină un obstacol în calea interesului public. România are astăzi un electorat polarizat, cu o componentă suveranistă de aproximativ 40%, în timp ce restul electoratului se află în zona celorlalte opţiuni politice, unde PSD şi PNL au un rol determinant.

În acest context, o soluţie este aplicarea principiului rotaţiei guvernamentale: PSD să susţină şi să voteze Guvernul propus de premierul desemnat, asumându-ne că PNL preia guvernarea în cel mai dificil an, urmând ca PSD să o preia anul viitor. Totodată, reiterez că eventualele idei privind alegerile anticipate nu rezolvă nimic, ci doar accentuează instabilitatea”, a mai transmis liderul PNL din Botoşani.

Editor : C.L.B.