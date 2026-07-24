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Un lider PNL acuză un plan „disperat și mârșav pentru a bloca România”: „PSD foloseşte instanţele ca instrument de negociere politică”

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Alexandru muraru
Alexandru Muraru. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Vicepreşedintele PNL deputatul Alexandru Muraru acuză PSD că foloseşte instanţele ca instrument de negociere politică şi de blocare a reformelor de care România are nevoie.

Muraru a făcut aceste afirmaţii, vineri, după ce liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunţat că juriştii PSD analizează în acest weekend dacă deciziile luate în ultimele două şedinţe de Guvern exced competenţele legale limitate ale Cabinetului demis, avertizând că ar putea fi depuse sesizări penale.

„PSD foloseşte instanţele ca instrument de negociere politică şi de blocare a reformelor de care România are nevoie. Aşadar, urmează o nouă probă pentru sistemul de justiţie. Vor analiza instanţele aceste eventuale acţiuni exclusiv prin prisma legii sau vor permite din nou să fie transformate într-un teren de luptă pentru obiective politice?”, a afirmat liberalul Alexandru Muraru, conform News.ro.

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Totodată, el susține că planul PSD de a ataca în contencios administrativ actele relevante ale Guvernului este „unul disperat şi mârşav pentru a bloca România”.

„Obiectivul este clar: să identifice orice argument prin care să pice reformele obligatorii pentru absorbţia fondurilor PNRR. Primele ţinte sunt deja conturate. Legea decarbonizării urmează să fie redepusă astăzi, iar tocmai pe acest subiect PSD a băgat liderii în şedinţă azi. În cazul legii privind ANI, amendamentele pregătite de Marinescu, fostul ministru al Justiţiei, sunt anunţate pentru cel târziu luni dimineaţă”, a declarat liberalul Alexandru Muraru.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunţat că juriştii PSD analizează în acest weekend dacă deciziile luate în ultimele două şedinţe de Guvern exced competenţele legale limitate ale Cabinetului demis, avertizând că în cazul în care se va constata că premierul interimar Ilie Bolojan şi echipa sa au încălcat legea, vor fi depuse sesizări penale sau în instanţele de contencios-administrativ.

„Juriştii PSD analizează în acest weekend dacă deciziile luate în ultimele două şedinţe de Guvern exced competenţele legale limitate ale Cabinetului demis. Dacă vom constata că Bolojan şi echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale sau în instanţele de contencios-administrativ! Pentru că am văzut că sunt decizii luate la Palatul Victoria inclusiv pe subiecte importante legate de PNRR, care sunt astfel vulnerabilizate, cer actualului Guvern demis să trimită toate aceste proiecte legate de PNRR la Parlament. Dacă tot avem sesiune extraordinară, cred că este firesc ca toate asemenea proiecte de care depind miliarde de euro să fie aprobate în procedura parlamentară, pentru a fi siguri că îndeplinim jaloanele şi încasăm banii cuveniţi României!”, a anunţat Grindeanu într-o postare pe Facebook.

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Editor : A.M.G.

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