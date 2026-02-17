Live TV

Un lider PNL amenință cu ieșirea de la guvernare: „PSD joacă doar la speculă. Fără reforme, nu văd de ce am rămâne într-o coaliție”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inquam Photos/Octav Ganea

Deputatul PNL Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al partidului, consideră că nu ar mai exista niciun motiv ca PNL să rămână la un moment dat într-o coaliţie cu PSD, dacă nu va reuşi să implementeze reformele pe care cetăţenii şi electoratul de dreapta le aşteaptă. În același timp, el acuză PSD, partid care la rândul său a ameninţat în repetate rânduri cu ieşirea din coaliţie, că „joacă la speculă”.

„Nu văd de ce am mai rămâne la un moment dat într-o coaliţie cu PSD, dacă nu vom reuşi să implementăm reformele pe care cetăţenii şi electoratul de dreapta le aşteaptă”, a declarat Sighiartău la RFI România, potrivit News.ro.

El acuză PSD că nu joacă corect.

„PSD nu joacă corect, ei joacă doar politic, joacă doar la speculă. Asta s-a văzut şi în săptămânile trecute, când PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan, tocmai pentru a-i vulnerabiliza poziţia de prim-ministru şi pentru a-i scădea popularitatea. Lucrul bun care s-a întâmplat e că reforma administrativă, reforma bugetară merge înainte”, spune deputatul liberal.

Deputatul spune că PNL ar trebui să iasă din coaliţie, dacă reformele vor fi sabotate în continuare de PSD.

„La un moment dat, PNL trebuie să facă o evaluare, după câteva luni, pentru a vedea dacă reuşim să ne punem în aplicare ideile de dreapta care au fost convenite în programul de guvernare şi aici mă refer la reducerea costurilor statului, la reducerea risipei, la eliminarea privilegiilor.

Dacă nu vom reuşi să facem acest lucru cu PSD în coaliţie, atunci va trebui să luăm o decizie politică, pentru că şi credibilitatea noastră va avea de suferit şi nu văd de ce am mai rămâne la un moment dat într-o coaliţie cu PSD, dacă nu vom reuşi să implementăm reformele pe care cetăţenii şi electoratul de dreapta le aşteaptă”.

Solicitat să precizeze clar dacă opinia sa este că PNL ar trebui să iasă de la guvernare, dacă va constata că nu poate livra reformele promise populaţiei, Robert Sighiartău a confirmat: „Da, trebuie să reconsidere poziţia pe care o are în coaliţie, pentru că atunci rolul nostru, chiar şi cu cei 14% şi cu suportul acesta electoral, nu mai are nici un fel de relevanţă în actuala guvernare. Noi suntem aici pentru a livra ceea ce am promis şi s-a votat în programul de guvernare. Dacă vom fi sabotaţi, blocaţi să facem acest lucru şi nu vom putea, atunci trebuie să reconsiderăm această poziţie”.

