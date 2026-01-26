Live TV

Un lider PNL cere public mai mulți bani de la Guvern înaintea ședinței cu Bolojan: „Administrația locală trebuie să aibă resurse”

Data publicării:
hubert thuma, la o masa, zambeste
Preşedintele CJ Ilfov, Thuma Hubert. Inquam Photos / George Călin

Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a avut un atac la adresa premierului chiar înaintea ședinței PNL în care Ilie Bolojan ar fi urmat să prezinte partidului construcția bugetului pentru anul 2026. Thuma spune că „administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, citând o declarație a lui Ilie Bolojan de când acesta era primar la Oradea.

„În aceste zile, în spațiul public se discută intens despre Bugetul de stat pe 2026. Pentru administrațiile publice locale, așteptările mele, ca președinte al Consiliului Județean Ilfov, sunt aceleași ca ale primarilor și președinților de consilii județene din toată țara: Claritate în privința transferurilor de la bugetul de stat către comunități și continuitate pentru investițiile începute.

Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie „confiscate” de bugetul central/de stat și nu vrem să avem mai puțină autonomie locală. Cum spunea și domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: Administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, a scris președintele CJ Ilfov pe pagina sa de Facebook, alături de un videoclip cu premierul Ilie Bolojan. 

Hubert Thuma susține că, deși regiunea București–Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, „este finanțată printr-un mecanism fiscal depășit”:

„Ilfovul suportă costuri metropolitane (școli, creșe, spitale, drumuri, apă-canal, mediu) pentru o populație în creștere accelerată, confirmată chiar de datele Eurostat la nivel european, în timp ce o parte majoră din resursa fiscală asociată veniturilor rezidenților săi ajunge în București, prin regula colectării Impozitului pe Venit la sediul angajatorului sau la punctul de lucru al acestuia”.

Acesta a avut și un mesaj pentru colegul său de partid, Ciprian Ciucu, actualul primar general al Bucureștiului. „De principiu, sunt de acord cu Primarul General Ciprian Ciucu privind nevoia unui buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov. Până la reorganizarea administrativ-teritorială, ar fi corect să existe un buget total București–Ilfov, iar repartizarea IVG între cele două entități să se facă proporțional cu populația. Într-un astfel de model, Ilfovul ar trebui să primească cel puțin de 5 ori mai mult din impozitul pe venit global decât în 2025.

Datoria mea față de cetățenii județului Ilfov, care m-au ales în 2024, este să le apăr interesele. Și asta sunt hotărât să fac. În plus, să se știe: Fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență. Menținerea actualului cadru de finanțare este o alegere politică ce favorizează un model administrativ falimentar în București, în detrimentul unei dezvoltări moderne în Ilfov”, a mai transmis acesta. 

Premierul Ilie Bolojan i-a convocat pe liderii PNL, luni, într-o ședință la Vila Lac pentru a prezenta, alături de ministrul Finanțelor, principalele puncte ale bugetului pe anul 2026. 

Potrivit informațiilor Digi24, Alexandru Nazare ar urma să meargă miercuri la Bruxelles pentru discuții pe tema bugetului și cu liderii europeni.

Citește și: VIDEO Ședință tensionată a Coaliției. Liderii nu s-au înțeles când vor tăia din administrație. Unde s-au blocat, de fapt, negocierile (surse)

S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
