Vicepreședintele PNL Robert Sighiartău este de părere că partidul lui George Simion ar trebui să intre la un moment dat la guvernare pentru că „în opoziție a crescut foarte mult”. Liberalul spune că oamenii ar trebui să vadă că măsurile propuse de AUR sunt populiste și nu pot fi puse în practică.

Întrebat marți, la Interviurile Digi24.ro, dacă AUR ar trebui să intre la guvernare în cazul în care partidele din fosta coaliție nu reusesc să vină cu o soluție pentru ieșirea din criza politică, Robert Sighiartău a transmis:

„Consider că AUR, fiind singur în opoziție, a crescut foarte mult. Pe logică simplă, a ocupat tot spațiul din opoziție. În al doilea rând, au venit totdeauna cu măsuri populiste care nu pot fi puse în practică. Vezi case de 35.000 euro, vezi soluții economice care nu rezistau în piață. Și atunci, cu siguranță dintr-un cinism politic, cel puțin reflexul sau instinctul meu îmi spune că AUR la un moment dat ar trebui să se afle în guvernare, pentru că acei alegători care a votat AUR să vadă că acei oameni nu sunt de fapt decât niște Moș Crăciuni falși. Și atunci s-ar putea să ajungă la un moment dat în varianta asta.”

Totuși, liberalul este de părere că ar trebui să existe o formulă prin care să nu poată crea prejudicii.

„În același timp, cred că trebuie să fie la guvernare într-o formă minoritară sau într-o formă în care nu pot crea prejudicii. Pentru că să nu uităm un lucru, AUR, dincolo de confuzia asta doctrinară pe care o au din punct de vedere economic, s-a manifestat ciudat la voturile din Parlament. Ei spun că sunt pro-americani și când a fost vorba de luat niște decizii au votat împotrivă. Deci, acolo pot fi cozi de topor periculoase, care pot prejudicia și modifica cursul și direcția euroatlantică a României. Și atunci am rezerve față de intrarea aurului la guvernare, dar vom vedea ce se va întâmpla în continuare”, a mai declarat Sighiartău.

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