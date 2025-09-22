Live TV

Un membru CSM reclamă „presiuni” asupra CCR în privința pensiilor speciale: Politicienii le reamintesc că au fost numiți de Coaliție

intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), reclamă o „presiune directă şi inadmisibilă” asupra Curţii Constituţionale, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR. Afirmaţiile politicienilor care fac referire la numirea de către partidele din coaliţie a unor judecători constituţionali „pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului de drept”, susține judecătorul.

„Declaraţiile recente prin care liderii unui partid din coaliţia de guvernare atrag public atenţia judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiţi de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă şi inadmisibilă asupra Curţii. Astfel de afirmaţii, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunţe asupra unei legi promovate de coaliţie - lege marcată de vădite vicii de neconstituţionalitate - pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului de drept”, a scris, luni, pe Facebook, judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Acesta explică, în aceeaşi postare, că judecătorii CCR au fost excluşi de la aplicarea noii reforme de modificare a conditiilor de pensionare a magistraţilor.

„Premierul a declarat că, dacă legea privind modificarea statutului magistraţilor cade la CCR, Guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme. Liderul unuia dintre partidele din coaliţia de guvernare a afirmat că, dacă legea pică la CCR, tot Guvernul trebuie să plece, iar revolta populară ar fi justificată. Dacă toate acestea puteau fi puse pe seama disperării, ca încercări de a securiza o decizie favorabilă pe un act normativ vădit neconstituţional, dar prezentat drept cel mai important scop al acestui Guvern, noile declaraţii spun ceva mai grav”, a adăugat acesta.

Magistratul acuză retrogradarea democrației din România.

„Pare că încercăm din răsputeri să dovedim că retrogradarea democraţiei din România în 2024 de la Democraţie Defectuoasă la Regim Hibrid a fost nedreaptă. Ne dorim să arătăm că noi putem mai mult de atât, că trebuia să fim retrogradaţi până jos de tot, la Regim Autoritar”, a mai scris Ene.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a subliniat, într-un interviu la Digi24, că judecătorii Curții Constituționale au fost numiți de actuala coaliție de guvernare.

„Altfel, judecătorii Curţii Constituţionale sunt şi ei emanaţia unor decizii politice în România. Modul în care este compusă Curtea Constituţională este la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, a Senatului, cumva dintr-o aceeaşi parte cu echipa guvernamentală. PSD, PNL, UDMR sunt cei care au propus până acum judecători la Curtea Costituţională. Logica ar fi să fie convergente deciziile Guvernului cu deciziile Curţii Constituţionale pe acest pachet 2, cu mini-pachetele subsecvente”, a declarat Miruţă.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă Guvernul ar trebui să plece în cazul în care legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională.

„Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis - nu este un secret - PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizat un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a răspuns Dominic Fritz.

De asemenea, și preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat la începutul lunii că, dacă reforma pensiilor speciale nu trece testul Curții Constituţionale, atunci legitimitatea Guvernului dispare.

Curtea Constituţională va dezbate, în 24 septembrie, legea privind pensiile magistraţilor, alături de celelalte legi din pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului.

Citește și: Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie convergente măsurile Guvernului cu ale Curții. E imatur ce face AUR

Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
intrarea in sala CCR
