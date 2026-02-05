Un membru PNL a sesizat CNCD în urma limbajului pe care l-ar fi folosit Alina Gorghiu într-o ședință de partid: „Un climat umilitor”

Ștefan Jicol, membru PNL Sector 3, a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, ar fi declarat în ședința de luni a conducerii că PNL este „un partid de misogini și labagii”. Liberalul susține că replicile acesteia creează un climat „foarte umilitor”.

„Potrivit numeroaselor informații apărute în mass-media, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal, desfășurată pe 2 februarie 2026, la Vila Lac, doamna Alina-Ștefania Gorghiu ar fi făcut declarații jignitoare la adresa Partidului Național Liberal și, în mod special, la adresa membrilor acestuia, fiind citată cu expresia:

De asemenea, în mai multe relatări publice și comentarii apărute ulterior, i-a fost atribuită doamnei Gorghiu o formulare mai amplă, respectiv: Ruptura a început de la Congres, când Bolojan a susținut altă listă. Oricum, suntem un partid de misogini și labagii”, se arată în plângerea depusă la CNC și în posesia căreia Digi24.ro a intrat.

Ștefan Jicol susține că este o „etichetare colectivă profund negativă” calificarea membrilor unui partid politic drept „misogini”, „fiind de natură să creeze un climat degradant, incriminant, ostil, de învinovățire generală nedreaptă și profund umilitor față de persoanele membre ale unui grup legal constituit”.

„În ipoteza în care se confirmă utilizarea termenului vulgar „labagii”, apreciez că implicațiile sunt cu atât mai grave, întrucât:

• termenul are o conotație sexuală explicită și profund degradantă;

• acesta reduce persoanele vizate la un comportament obscen, stigmatizant și disprețuitor;

• folosirea sa într-un context politic și instituțional depășește limitele libertății de exprimare și poate constitui hărțuire, în sensul art. 2 alin. (5) din OG nr. 137/2000, prin crearea unui cadru ofensator și umilitor;

• asocierea dintre criteriul de gen și un astfel de termen accentuează caracterul discriminatoriu, afectând demnitatea membrilor vizați.

Din perspectivă morală și civică, utilizarea unui asemenea limbaj de către o persoană cu funcții politice importante afectează grav standardele de decență, respect și responsabilitate publică și aduce atingere valorilor liberale pe care Partidul Național Liberal le-a promovat încă de la fondarea sa”, mai reiese din sesizarea liberalului.

Contactată de Digi24.ro, Alina Gorghiu nu a dorit să comenteze demersul acestuia.

Ștefan Jicol este în prezent membru PNL Sector 3, dar ocupă și postul de director adjunct în cadrul Secretariatului General Al Guvernului. La finalul anului 2022, postul pe care acesta îl ocupa, de director general al Direcției de Politici Publice Strategii și Control Intern Managerial (DGPPSCIM), a fost desființat, însă liberalul a atacat decizia în instanță și a revenit pe post.

În vara anului 2023 a fost acuzat de hărțuire la locul de muncă chiar de una dintre colegele din Guvern. „Ba îmi spune că mă iubește și mă invită la bere, ba mă amenință și mă jignește”, spuna Lelia Oanță, potrivit ziarului Libertatea, la vremea respectivă. Jicol a negat acuzațiile, spunând că sunt „simple speculații, fără fundament”.

Editor : A.G.