„Un minister nu devine mai eficient doar pentru că îi tai niște posturi”. Irineu Darău explică reorganizarea Ministerului Economiei

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va avea o structură mai suplă, după ce Guvernul a aprobat desființarea a 109 posturi vacante și reducerea numărului funcțiilor de conducere de la 80 la 48. Ministrul interimar Irineu Darău spune că reorganizarea este necesară pentru schimbarea modului de funcționare a instituției. „Un minister nu devine mai eficient doar pentru că îi tai niște posturi din organigramă. Trebuie să schimbi felul în care funcționează”, a transmis Darău.

„Ministerul Economiei trebuie eficientizat din temelii! Știu asta din prima zi de mandat și tocmai am reușit să livrez prima schimbare structurală. Nu a fost deloc ușor și am avut parte de multă opoziție. Știu că vor continua să mi se opună și să frâneze orice reformă fix cei care au profitat de acest minister: unii să nu muncească, unii să își ascundă incompetența, alții să își folosească puterea discreționar”, a scris, vineri, pe Facebook, Irineu Darău.

Ministrul interimar susține că eficientizarea instituției nu înseamnă doar reducerea numărului de posturi din organigramă, ci și schimbarea modului în care funcționează ministerul.

De la 709 la 600 de posturi

Potrivit ministrului, MEDAT avea aprobate 709 posturi, însă activitatea era desfășurată efectiv de mai puțin de 500 de angajați. În același timp, instituția avea 80 de funcții de conducere.

„Am pornit de la o realitate pe care trebuie să avem curajul să o spunem, fără ocolișuri. MEDAT avea 709 posturi aprobate, dar activitatea era desfășurată efectiv de sub 500 de persoane. Avea 80 de funcții de conducere - adică, în medie, un șef la 5,6 angajați. Iar eficiența și rezultatele erau și sunt încă mult sub așteptări”, a explicat Darău.

Noua structură prevede reducerea schemei de personal de la 709 la 600 de posturi.

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„Cele 109 posturi eliminate sunt vacante. Am ales să nu concediez oameni în această etapă, ci să eficientizez structura”, a afirmat Darău.

În același timp, numărul funcțiilor de conducere va fi redus de la 80 la 48, ceea ce reprezintă o scădere de 40%.

„Legea nu era respectată de ani de zile. Acum o aplicăm la literă: ponderea posturilor de conducere scade de la aproape 12% la 8%, iar noul raport va fi de aproximativ un șef la 11,5 posturi de execuție”, a mai spus ministrul interimar.

Două direcții generale pentru politici și finanțări

Darău susține că reorganizarea nu este, în primul rând, despre numărul de posturi, ci despre modul în care sunt împărțite atribuțiile în minister.

„Miza nu este doar numărul de posturi, ci arhitectura unui minister care gestionează domenii esențiale pentru economia României”, a transmis acesta.

Potrivit ministrului, un minister considerat esențial pentru economie nu poate funcționa eficient dacă este fragmentat și dacă responsabilitățile sunt neclare.

„Dacă un astfel de minister esențial este ineficient și fragmentat, antreprenorii și companiile sunt direct afectate de lipsa de agilitate, de cheltuirea haotică a banilor publici, de procese birocratice încâlcite”, a afirmat Darău.

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Una dintre principalele modificări este separarea mai clară a elaborării politicilor publice de administrarea finanțărilor. „Am decis să separăm mai clar două funcții care până acum erau prea des amestecate: elaborarea politicilor publice și administrarea finanțărilor”, a explicat ministrul.

Direcția Generală Economie Competitivă, Industrii și Antreprenoriat va reuni politicile economice, industria, resursele minerale neenergetice, industria de apărare și antreprenoriatul.

În această structură vor fi concentrați specialiștii care se ocupă de strategii economice, analize sectoriale și reglementare.

De cealaltă parte, Direcția Generală Finanțări și Investiții va concentra activitățile legate de implementarea schemelor de ajutor de stat, granturilor, ajutoarelor de minimis, fondurilor europene și proiectelor de investiții.

„Cu alte cuvinte: cei care construiesc politica publică trebuie să aibă o misiune clară, iar administrarea banilor trebuie să fie separată, cu propriile procese, responsabilități și mecanisme de control”, a declarat Darău.

Comerțul și relațiile internaționale, reorganizate

Noua structură prevede și reașezarea unor domenii precum comerțul, afacerile europene și relațiile internaționale. Potrivit ministrului, obiectivul este o coordonare mai coerentă a pozițiilor economice ale României în relația cu Uniunea Europeană și cu partenerii externi.

„Reașezăm și integrăm și comerțul, afacerile europene și relațiile internaționale - astfel încât ministerul să își coordoneze mai coerent pozițiile economice în relația cu Uniunea Europeană și partenerii externi”, a explicat Darău.

Reorganizarea vizează și guvernanța corporativă. Ministrul spune că statul trebuie să își exercite mai riguros rolul de acționar și să urmărească performanța companiilor aflate în portofoliul său pe baza unor obiective clare.

„Întărim guvernanța corporativă, pentru ca statul să își exercite mai riguros rolul de acționar și să urmărească performanța companiilor din portofoliu după obiective clare”, a mai transmis acesta.

Ministerul va avea opt direcții generale

Potrivit lui Darău, noua structură a ministerului va avea opt direcții generale, fiecare cu responsabilități și atribuții clar delimitate.

„Acum, fiecare astfel de direcție are responsabilități ferme și un perimetru clar definit. Iar performanțele manageriale ale directorilor vor fi monitorizate strict”, a afirmat ministrul.

Reorganizarea ar urma să genereze și economii bugetare. Potrivit estimărilor prezentate de Darău, economia ar fi de aproximativ 470.000 de lei în 2026 și de aproximativ 2,67 milioane de lei anual începând din 2027.

Ministrul susține că obiectivul principal este însă îmbunătățirea funcționării instituției.

„Am găsit o instituție construită prin acumularea în timp a unor structuri și responsabilități. Facem trecerea către un minister în care este mai clar cine gândește politica economică, cine implementează programele, cine administrează finanțările și cine răspunde pentru rezultate”, a spus el.

Darău: „Acum începe partea mai grea”

Ministrul interimar consideră că aprobarea noii organigrame reprezintă doar începutul procesului de reorganizare. „Acum începe partea mai grea: să demonstrăm că noua structură funcționează mai bine pentru economia României”, a afirmat Darău.

El a invocat și instabilitatea de la conducerea Ministerului Economiei din ultimii ani.

„În ultimii 10 ani au fost 16 miniștri ai Economiei. Este foarte greu să începi șantiere mari și să te miști repede, însă eu sunt extrem de conștient că fiecare zi în plus de haos administrativ îi costă fix pe oamenii pe care trebuie să îi servim și a căror viață ne-am asumat că o facem mai bună”, a transmis ministrul.

Darău a încheiat spunând că își asumă continuarea procesului de reformă. „La intrarea în mandat am depus un jurământ și fac tot ce ține de mine să reformez sistemul - în fiecare zi”, a mai spus el.

Guvernul a aprobat joi hotărârea privind reorganizarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Actul prevede desființarea a 109 posturi vacante și reducerea numărului funcțiilor de conducere de la 80 la 48.

Economia estimată este de aproximativ 470.000 de lei în 2026, calculată proporțional cu lunile de implementare, și de aproximativ 2,7 milioane de lei anual, începând din 2027.

Editor : C.A.