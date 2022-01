Un nou scandal cu acuze de agresivitate între USR și PNL, la Brașov. Liderii celor două partide reacționează și condamnă violența

Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban (USR), l-a acuzat duminică pe un lider local al Tineretului Naţional Liberal (TNL), Bogdan Pintilie, că a formulat, într-o postare pe Facebook, ameninţări la adresa viceprimarului Flavia Boghiu. Noul incident între cele două partide, care vine după cazul de la Mogoșoaia, a fost sancționat de liderii PNL și USR, Florin Cîțu și Dacian Cioloș, care au condamnat violența, fie ea doar sugerată sau de limbaj, în politică. Președintele PNL a cerut, de altfel, organizației de la Brașov să-l excludă pe Bogdan Pintilie din partid, iar acesta a anunțat, duminică seara, că demisionează din partid.

ACTUALIZARE. După ce inițial Bogdan Pintilie a anunțat că demisionează din funcție, „până la clarificarea situației”, după ce Florin Cîțu a cerut organizației locale să-l excludă din partid, tânărul politician a revenit, și-a editat postarea pe Facebook, și a anunțat că a demisionat din PNL.

„Nu mi-am dat demisia din PNL la cererea doamnei Mara Mareș, a domnului Florin Cîțu și a doamnei Alina Gorghiu, mi-am dat demisia fiindcă așa am simțit și a fost o decizie pe care mi-am asumat-o, așa cum mi-am asumat și postarea pe care am avut-o în cursul zilei de ieri!” - precizează Bogdan Pintilie într-un comentariu la propria postare.

„Într-o postare publică, un lider al Tineretului Liberal ameninţă o femeie cu bătaia. (...) Corupţie, violenţă şi inacceptabil de multă nesimţire. Acestea sunt 'calificările' clasei politice vechi, împotriva cărora mă aşteptam să lupte toată clasa politică actuală. E îngrozitor să vezi tineri liberali cu metehne potrivite mai degrabă unui clan mafiot. Există nişte limite. Sau măcar ar trebui să existe. Sper ca PNL-ul să îl demită urgent pe liderul Tineretului Liberal din Braşov”, a scris Allen Coliban, duminică, pe Facebook.

Postarea de pe contul liberalului Bogdan Pintilie la care face referire edilul include şi o fotografie trucată în care viceprimarul Flavia Boghiu are un ochi învineţit.

„Noi vom face o plângere penală. Nu, nu trebuie să vă placă felul cum noi, USR-ul, conducem oraşul. Sunt sigur că putem face lucrurile mai bine, iar criticile ne ajută să progresăm. Dar acest tip de agresivitate mârlănească nu are ce căuta nici în societate, cu atât mai puţin în politică. Nici aici, la Braşov, şi nici nicăieri altundeva”, a mai scris Coliban.

Ce spune Bogdan Pintilie, liderul Tineretului Liberal Brașov

Bogdan Pintilie a explicat, pe contul său de Facebook, că a folosit o fotografie preluată „de la un/unii jurnalişti din Braşov”, însă textul care o însoţeşte îi aparţine, a fost o glumă şi „nu are nicio legătură cu violenţa domestică, agresiunile fizice”.

„Despre mine vă poate spune oricine orice, dar nu poate spune că sunt un om violent, sau că aş promova sau susţine violenţa în vreun fel. Persoanele 'deranjate' de postările mele, să îmi dea unfollow, nu este nicio pierdere. Doamnei Flavia Boghiu, dacă a fost deranjată de postarea mea, îi cer scuze public şi pe viitor voi avea grijă să mă port cu mănuşi, nu aş vrea să fim duşmani, mai ales că la Braşov USR şi PNL sunt în alianţă”, a scris Bogdan Pintilie.

Totuși, el l-a îndemnat pe primarul Coliban „să facă treabă și să lase Facebookul”, pentru că „nu mor caii când vor câinii”.

Ulterior, după ce cazul a luat amploare, Bogdan Pintilie a revenit cu o nouă postare, în care și-a cerut scuze public și și-a anunțat demisia din orice funcție din PNL până la clarificarea situației: „Îmi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am și șters-o, tot ieri. De asemenea, îmi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime ale violenței de orice fel și care au văzut postarea mea. Deși poză nu îmi aparține și am scris în textul postării că este un pamflet, regret că fost interpretată greșit și că am atins un subiect atât de sensibil, cu care foarte multe femei se confruntă. Întrucât subiectul a fost exploatat politic, am decis să demisionez din orice funcție din PNL, până la clarificarea acestei situații. Cu cele mai bune gânduri”.

Tineretului Național Liberal se delimitează de comportamentul lui Bogdan Pintilie

Organizația de tineret a PNL, Tineretul Național Liberal, s-a delimitat însă „în totalitate” de comportamentul lui Bogdan Pintilie și a condamnat „ferm” orice act de violență sau instigare la violență.

„Organizația noastră nu agreează sub nicio formă asemenea manifestări, care contravin valorilor Tineretului Național Liberal. Astfel, solicităm PNL Brașov să ia măsurile care se cuvin împotriva domnului Pintilie - în calitate de organizație locală al cărui membru este și care are totodată atribuțiile statutare în sancționarea membrilor”, a transmis Tineretul Național Liberal.

Dacian Cioloș: Banalizarea violenţei şi agresivitatea crescută din politica românească se vor traduce în curând în acte de agresiune

„După cazul de la Mogoșoaia, o nouă colegă din USR este subiectul unei agresiuni din partea altui membru PNL. Flavia Boghiu, viceprimar la Braşov, este astăzi victima unui act degradant şi lipsit de orice onoare din partea unui tânăr liberal care, fără multă minte şi simţ de răspundere, a considerat că este distractiv să împrăştie imagini cu colega noastră la care să comenteze că i-ar sta foarte bine bătută. Fac un apel la colegii noştri din politică să nu se lase antrenaţi în această direcţie, care va genera un val de agresiuni în societate din momentul în care agresiunile politice vor deveni fapte obişnuite”, a scris liderul USR, Dacian Cioloş. duminică, pe Facebook.

El le cere totodată colegilor din USR „să fie calmi şi responsabili” în faţa agresiunilor, despre care afirmă că au devenit o obişnuinţă din partea membrilor altor partide.

„Cred că, punctual, conducerea PNL ar trebui să ia măsuri extraordinare şi rapide, pentru că este al doilea caz în mai puţin de o săptămână în care un membru al PNL agresează pe cineva de la USR. Sper ca liderii liberali să găsească echilibrul necesar în a înţelege că degradarea vieţii politice este un pericol uriaş pentru societatea românească şi aşa greu încercată în aceste momente. (...) Refuz să accept că putem sta fără să luăm poziţie în faţa barbariei şi mitocăniei unor indivizi care şi-au pierdut şi ultima picătură de decenţă”, punctează liderul USR.

Florin Cîțu: „Nu voi tolera acţiuni, gesturi sau cuvinte care instigă la violenţă!”

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, transmite că nu va tolera nicio formă de instigare la violenţă şi anunţă că organizaţia din Braşov se va ocupa de excluderea reprezentantului TNL care a avut un astfel de „derapaj”.

„Nu voi tolera acţiuni, gesturi sau cuvinte care instigă la violenţă! Orice e legat de acest subiect va fi sancţionat ferm de către Partidul Naţional Liberal. Organizaţia PNL Braşov se va ocupa să excludă din PNL persoana care a avut acest derapaj”, se arată într-un mesaj al lui Cîţu postat duminică seara pe contul de Facebook al PNL.

