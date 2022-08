Un nou scandal în Coaliție, după schimbarea directorului Portului Constanța. Ciolacu: „Am găsit un dezastru”. Huțucă (PNL): „O regie”

Noi contre în coaliția de guvernare între PSD și PNL după schimbarea directorului Portului Constanța. Fostul director Florin Goidea a fost schimbat din funcție cu Florin Vizan, susținut de PSD. Marți, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că lucrurile în port nu funcționau așa cum ar fi trebuit, iar directorului Goidea i-a expirat mandatul. „Se vede clar că este vorba doar despre o decizie politică”, spune liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă, care îi cere explicații lui Marcel Ciolacu.

„Astăzi, într-o conferință de presă, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a încercat să justifice decizia de a-l schimba pe directorul performant al Portului Constanța și să mascheze regia din spatele acestei decizii, alături de ministrul Transporturilor. Îi cer public președintelui PSD să prezinte cum arată ”dezastrul” din Portul Constanța. Care au fost concluziile rapoartelor de analiză asupra managementului lui Florin Goidea, astfel încât s-a ajuns la decizia de a înlocui politic un manager de succes cu o persoană fără niciun fel de pregătire în vederea derulării activității acestui gigant economic și de importanță strategică a României? Performanțele lui Goidea, investițiile, reparațiile și proiectele din fonduri europene se văd probabil cu greu, de după geamurile fumurii ale revoluționarului din PSD”, a scris Bogdan Huțucă, pe Facebook.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că directorul Portului Constanţa, Florin Goidea, a fost schimbat din funcţie după ce i-a expirat mandatul.

Întrebat, la sediul central al PSD, de ce a fost schimbat directorul Portului Constanţa, provocând un scandal în coaliţia de guvernare, Ciolacu a spus: „Eu, personal, nu am avut vreodată vreo discuţie în ce priveşte împărţirea Portului Constanţa sau altor posturi care nu sunt politice. Din câte ştiu, acolo a expirat un mandat şi a fost o schimbare”.

Liderul PSD a adăugat că a fost împreună cu ministrul Transporturilor în Portul Constanţa şi a văzut că lucrurile nu funcţionau cum trebuie.

„Eu îmi aduc aminte că am fost împreună cu ministrul Transporturilor de două ori în Portul Constanţa. Îmi aduc aminte că şi prim ministrul a fost în Portul Constanţa şi de nenumărate ori a fost ministrul Transporturilor, pentru că ne-a găsit nepregătiţi acea zonă şi categoric lucrurile nu funcţionează, cel puţin când am fost eu cu domnul ministru nu funcţionau cum ne-am fi dorit să funcţioneze lucrurile în Portul Constanţa. Era Portul Constanţa vreo oglindă, era totul ok? Eu îmi aduc aminte că am găsit un dezastru acolo”, a afirmat Ciolacu.

„Se vede clar că este vorba doar despre o decizie politică, iar declarațiile de astăzi nu fac altceva decât să confirme acest lucru. Totodată, am observat că a pomenit și numele primului ministru, iar pe această cale, îl rog să nu uzeze și să nu abuzeze de numele liderului PNL pentru a justifica un demers care are o legătură cu alegerile interne din PSD. Pentru orice om care are o gândire logică, este greu să înțeleagă cum poate fi dezastru în Portul Constanța, atâta timp cât din rapoartele oficiale reiese că toți indicatorii economici sunt pe creștere, investițiile și accesările de fonduri europene sunt fără precedent”, a fost replica liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă.

Noul director al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Florin Vizan, fusese numit în luna mai în conducerea Direcției Regionale de Drumuri şi Poduri Constanța. Anterior, acesta a mai activat în conducerea Petromin, CNAPMC dar și la Oil Terminal pe vremea când făcea politică în Partidul Democrat Liberal. Potrivit presei locale, Vizan este un cunoscut afacerist de la malul mării, un apropiat al șefului PSD Constanța, Felix Stroe. Acesta are acțiuni în mai multe companii cu obiecte de activitate dintre cele mai diverse: Eco Concept Expert SRL, Zeus Construct SRL, Nova Premium Gaz SRL, Lotus Camping SRL, Nova Management SRL, Zeus Service SRL. De-a lungul timpului, Vizan s-a remarcat și prin apariții mondene. În 2018 era filmat de paparazzi de la Cancan petrecând în clubul Nuba din Mamaia. Iar în 2020 o publicație din Constanța l-a surprins la volanul unui autoturism Rolls Royce Wraith, în valoare de 400.000 de euro, potrivit publicației Newsweek.

