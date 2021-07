Un nou scandal în Parlament pe tema educației sexuale. În Comisia de Muncă s-a urlat și s-a inventat "progresismul sex marxist"

Tema educației sexuale în școli a încins din nou spiritele în Parlament. Discuțiile care au avut loc, marți, în Comisia de Muncă din Camera Deputaților nu au fost lipsite de atacuri și de acuzații. Mai mult, aleșii au inventat un nou curent ideologic - progresismul sex marxist.

Antonio Andrusceac, deputat AUR: "Marota asta cu educația sexuală care nu e suficient făcută în România și de aia avem mame minore e o poveste. Această așa-zisă educație sexuală nu va rezolva această problemă. Este o luptă la nivel european și mondial între așa-zisul progresism sexo-marxist și o zonă mai conservatoare a societății de peste tot din lume".

Dumitrina Mitrea, deputat AUR: "Nu am văzut în schimb nici măcar o secundă o atenție acordată de președinte combaterii violului asupra minorilor. Nu am văzut absolut deloc faptul că în Suedia există minore românce care practică prostituția la 14 - 15 ani. Copiii trebuie să știe ce înseamnă să te protejezi, dar nu cred că trebuie să vorbim de la o vârstă atât de fragedă când putem bulversa un copil."

Oana Țoiu, deputat USR PLUS: "Ce discutăm acum nu este dacă informațiile astea ajung la ei, ci dacă ne bazăm pe Youtube, Facebook, mica șușoteală sau ne bazăm pe un cadru unde există profesioniști, o responsabilitate a informaţiilor transmise".

Irineu Darău, senator USR PLUS: "Noi, grupul USR PLUS am avut întâlniri inclusiv cu cultele și diverși actori".

Intervenția sa a fost întreruptă de Adrian Solomon, deputat PSD: "Nu suntem aci la ora de istorie a Senatului. Aveți ceva de spus despre acest punct? Dacă nu, mulțumim. Timpul nostru e mai prețios. Eu îl rog pe domnul care nu l-am văzut, care zice că e senator să termine cu istoria Senatului și să ne spună despre ce vrea să ne spună."

Oana Țoiu, deputat USR PLUS: "Ce vă rog este...tipul de atmosferă pe care vrem să o ducem mai departe către copiii noștri".



Cristian Seidler, deputat USR PLUS: "Mulțumesc că nu mă întrerupeți cum nu v-am întrerupt nici eu. Regula bunului simț de 7 ani de acasă, este inadmisibil ce faceți, vă cunoaște toată țara".

Adrian Solomon, deputat PSD: "Regula bunului simț este să nu bați câmpii".

În 4 noiembrie 2020, Klaus Iohannis a cerut Parlamentului reexaminarea legii care prevede înlocuirea noţiunii de "educaţie sexuală" cu cea de "educaţie sanitară" şi introducerea obligativităţii acordului scris al părinţilor pentru ca aceste ore să poată fi predate în şcoli.

Citește și Florin Cîțu, despre educația sexuală în școli: De anul viitor, va funcționa ca ora de religie. Decizia e luată

Cererea președintelui a fost respinsă, în 22 iunie, de Senat. Au fost 105 voturi pentru respingere, un vot împotrivă, al senatoarei Alina Gorghiu și 24 de abțineri, ale celor din USR PLUS.

Și premierul Florin Cîțu a votat în Senat, împotriva cererii de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis la legea privind educația sexuală. Premierul a afirmat, două zile mai târziu, că votul prin telefon duce la erori, iar votul său a fost "o eroare". "Pot să fie astfel de erori. Poate să nu se audă bine ce spui prin telefon, dacă spui pentru sau împotrivă", a spus Florin Cîțu, care a recunoscut însă ca a votat potrivit recomandării grupului PNL, care se poziționase oficial împotriva reexaminării cerute de Klaus Iohannis.

Citește și Patriarhia se opune orelor de educație sexuală: E minciună să spui că lipsa lor a dus la numărul mare de mame minore

PSD, PNL și AUR au contestat introducerea orelor de educație sexuală și au susținut varianta legii în care cursurile sunt denumite „educație sanitară”, iar participarea copiilor la ore, condiționată de acordul scris al părintelui. Anterior, în comisiile de specialitate au fost respinse toate amendamentele depuse de USR PLUS, partid care a susținut și în coaliția de guvernare necesitatea introducerii educației sexuale în școli și modificarea formei actuale a legii.

Citește și Război politic cu educația sexuală în școli. De ce se tem liderii PSD și AUR de „masturbarea timpurie” și de „creierul supersexualizat”

Senatul este prima cameră sesizată, iar cererea de reexaminare urmează să fie dezbătută și la Camera Deputaților.

Editor : Georgiana Marina