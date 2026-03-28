Un nou vot în PSD: organizația Dâmbovița vrea un guvern fără Bolojan și USR

Organizația PSD Dâmbovița a votat astăzi, în unanimitate, pentru un Guvern fără Ilie Bolojan și fără USR. Este a doua organizație care adoptă o astfel de poziție, după PSD Olt. Votul vine în contextul în care social-democrații se pregătesc să decidă, la nivel național, direcția partidului în coaliția de guvernare.

„În avanpremiera pentru 20 de aprilie vom avea vot privind poziționarea PSD în cadrul alianței de guvernare. Astăzi am supus la vot, prin vot deschis, poziția noastră. În totalitate, au votat pentru a decide clar ce vom face, pentru un Guvern fără Ilie Bolojan, pentru un Guvern fără partide toxice și, nu în ultimul rând, pentru un guvern în care poziția PSD să fie luată în calcul", a declarat șeful PSD Dâmbovița, Cristian Stan.

De asemenea, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă la Târgoviște, că este momentul pentru schimbări în actuala coaliție de guvernare, subliniind că ponderea partidului nu se reflectă în influența reală din Executiv.

"Nu pot să nu spun că cele 45% cât reprezintă PSD în interiorul acestei coaliții nu ne pun pe poziția de prim partid în această coaliție. (...) Noi am venit cu bună-credință, încercând să guvernăm pentru oameni, cu proiecte la Anghel Saligny, cu proiecte pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile", a afirmat liderul social-democrat, scrie Agerpres.

Atac la adresa lui Ilie Bolojan

Liderul PSD a descris drept `o bucurie bolnavă" dorința lui Ilie Bolojan de a concedia angajați din sectorul public. Grindeanu face trimitere la reforma administrației, recent adoptată de Parlament, și subliniază că astfel de măsuri nu trebuie aplicate izolat, ci trebuie însoțite de comasarea unităților administrativ-teritoriale și de digitalizare.

„România are nevoie de reforma administrației publice locale. Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este în primul rând legată de serviciile publice. Poți să dai toți angajații afară dintr-o primărie, dar întrebarea care rămâne este: mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetățeni? Vă spun eu că nu. Dacă vorbim de reforma administrației publice locale, atunci trebuie să vorbim poate și de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci vorbim de reforme. Până atunci vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oameni și de a le reduce salariile. Asta nu e reformă, e o concediere în masă", a declarat Sorin Grindeanu.

