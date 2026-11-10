Un parlamentar ar vrea să îi propună lui Călin Georgescu să preia conducerea AUR. Peiu: Până în 2030, postul e ocupat de George Simion

Deputatul Mohammad Murad ar lua în calcul să îi propună lui Călin Georgescu să preia conducerea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Contactat de Digi24.ro, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a exclus această posibilitate pentru perioada următoare, menționând că abia în anul 2030 partidul o să organizeze un nou Congres pentru alegerea conducerii.

Potrivit surselor citate de Mediafax, deputatul AUR, Mohammad Murad, ar lua în calcul să îi propună lui Călin Georgescu să preia conducerea AUR și invocă relația dintre Georgescu și George Simion.

Aceleași surse susțin că parlamentarul ar invoca întâlnirile pe care Simion le-ar fi avut aproape zilnic cu Georgescu, și pe care l-ar considera „liderul suprem” al mișcării suveraniste. Călin Georgescu ar urma să fie propus pentru funcția de președinte executiv.

„Din ce am auzit și chiar mi-a zis personal, George Simion a avut întâlniri aproape zilnic cu domnul Georgescu. Eu, ca urmare, am zis: domnule, mi se pare foarte corect. Dacă așa stau lucrurile, hai să-l invităm pe domnul Georgescu să fie președintele partidului”, este o declarație publică a lui Mohammad Murad, citată de Mediafax.

Mohammad Murad nu a răspuns solicitării Digi24.ro pentru a furniza un punct de vedere în acest sens.

O reacție a venit pentru Digi24.ro din partea liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta a subliniat că nu știa despre existența unui plan în acest sens.

„Nu știam, am aflat și eu odată cu toată lumea. Orice partid își alege președintele la un Congres, dintre candidații înscriși în competiție. Deocamdată, până în 2030 postul de președinte AUR este ocupat de George Simion, care a fost ales acum un an la Congres. Un alt președinte se poate alege doar la vacantarea postului”, a transmis Petrișor Peiu, pentru Digi24.ro.

Și reprezentanții partidului AUR au furnizat un punct de vedere cu privire la posibilitatea ca lui Călin Georgescu să i se propună ideea de a prelua conducerea partidului.

„Noi am fi bucuroși, dar nu e cazul, ci avem o altă încercare de diversiune. În ceea ce privește apartenența dlui Georgescu la un partid, acesta și-a exprimat foarte clar punctul de vedere că nu vrea să fie parte dintr-un partid, iar partidul domniei sale este doar poporul român. Din câte știm, lucrurile nu s-au schimbat”, este poziția partidului AUR, pentru Digi24.ro.

Editor : M.G.