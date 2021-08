Un parlamentar și-a anunțat demisia din AUR: „Sloganele nu țin locul acțiunii politice coerente. Am fost dezamăgită”

Deputata Anamaria Gavrilă a anunțat, luni, că a demisionat din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Aceasta acuză că nu a avut sprijin din partea conducerii centrale pe anumite proiecte și își critică colegii din municipiul Deva că nu s-a implicat pentru preluarea Termocentralei Mintia la Primărie.

„Sloganele nu țin însă locul acțiunii politice coerente și o atitudine timorată de puterea aparentă a altor partide nu are forța necesară de a impune o nouă viziune pentru România. Iar pentru mine, a continua în această formulă, ar înseamnă a rămâne resemnată că mai mult nu se poate pentru români”, scrie Gavrilă.

Deputata spune că nu a avut sprijin din partea colegilor atunci când le-a cerut acestora să se implice pentru salvarea termoncentralei Mintia.

„Am fost dezamăgită să constat că, după un an de activitate și contribuția mea semnificativă la campania locală unde AUR a reușit să obțină nu unul, ci doi consilieri locali, singurii consilieri locali AUR într-un municipiu reședință de județ, nu există o echipă pe care să pot conta atunci când vine vorba de a-i ajuta pe deveni. Le-am cerut consilierilor locali ai AUR, în mai multe rânduri și, din păcate, fără succes, să propună o hotărâre de Consiliu Local pentru preluarea Termocentralei Mintia la Primărie. Era o oportunitate și o ultimă speranță de rezolvare a problemei termoficării centralizate pentru iarna următoare după ce primarul a refuzat să vină cu o soluție. Pe aceeași temă, a rezolvării încălzirii în Deva și a apărării Termocentralei Mintia, am avut prea puțin sprijin din partea conducerii centrale a AUR în momentele în care am făcut demersuri pentru a-l convinge pe Ministrul Energiei, Virgil Popescu, să renunțe la planul de vânzare a termocentralei la preț de fier vechi și să ia decizii în beneficiul devenilor. De asemenea, nu am primit susținerea necesară pentru a iniția o moțiune simplă împotriva Ministrului Energiei, Virgil Popescu, care recent s-a dovedit a fi cu adevărat un trădător de țară și un om fără caracter, lăsând mii de oameni în frig la Deva în plină pandemie și încercând să aloce 600 de milioane de euro prin PNRR unei firme de casă a partidului său”, mai scrie Gavrilă.

Gavrilă critică și conducerea centrală a partidului și spune că „românii au nevoie de lideri care să demonstreze curaj, integritate și autenticitate. Au nevoie de lideri care să îi unească în jurul unui proiect ambițios în care credem cu toții.”

„În acest context, am hotărât să demisionez din AUR”, își încheie deputata mesajul.

