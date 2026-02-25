Reforma administrației locale ar putea fi compromisă chiar din fașă. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a dezvăluit la Digi24 un truc legal prin care aproape orice primărie poate evita tăierile impuse de Guvern.

Potrivit primarului din Galați, administrațiile locale pot să își creeze o societate comercială în subordinea Consiliului Local, iar astfel, în loc să dea oamenii afară, doar îi mută dintr-o parte în alta.

„Eu cred că reforma administrativă trebuia să fie mai profundă. Nu facem altceva decât să dăm cu un burete peste crusta prinsă pe buboiul acesta numit administrație publică centrală și locală. Eu vă spun că măsura în sine nu își va atinge scopul, pentru că la nivelul consiliilor locale ai posibilitatea legală de a te eschiva acestei măsuri prin crearea unei societăți comerciale aflate în subordinea consiliului. Nu doar că muți niște oameni dintr-o parte în alta, dar, per ansamblu, costul efectiv crește”, a declarat Ionuț Pucheanu, în direct la Digi24.

