Un primar din Alba stinge lumina în comună, după ce consilierii locali nu au votat noile taxe: „Nu mai avem cu ce să plătim curentul”

Primarul din Almașu Mare, o comună din Alba cu puțin peste 1.000 de locuitori, vrea să taie iluminatul public după ce consilierii locali nu au vrut să voteze creșterea taxelor și a impozitelor. Edilul susține că, în lipsa noilor impozite, nu mai are bani la bugetul local. „Am propus spre aprobare taxele la nivelul minim. Nu am mai pățit așa ceva”, a explicat acesta pentru Digi24.ro.

Miercuri, 25 februarie, edilul comunei Almașu Mare din județul Alba, Zaharie Aron, a transmis o solicitare către Electrica Furnizare prin care cere întreruperea energiei electrice pentru iluminatul public de la 1 martie în toate cele șapte sate. Motivul invocat de primar este un blocaj în ședința consiliului local: din cauza refuzului consilierilor locali de a vota noile taxe și impozite, stabilite de către Executiv la un nivel mai mare față de anii anteriori, primăria nu poate face încasări și, astfel, nu mai are bani la buget.

„Datorită faptului că în nenumărate rânduri, 7 ședințe consecutive ale consiliului local, consilierii locali ai comunei Almașu Mare nu au aprobat stabilirea impozitelor și taxelor locale, și din această cauză nu se pot face încasări la bugetul local, cer prin prezenta întreruperea cu energie electrică a iluminatului public, în toate satele din comună, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 01.03.2026, întrucât nu mai avem resurse financiare pentru plata energiei electrice”, se arată în solicitarea transmisă de edil.

„Sunt primar de 26 de ani, nu am pățit niciodată așa ceva”

Contactat de Digi24.ro, edilul susține că a propus ca taxele să fie la nivelul minim stabilit de către Executiv.

„Ieri a fost a șaptea ședință consecutivă cu consilierii locali. În conformitate cu Codul fiscal, am propus spre aprobare impozitele și taxele la nivelul minim prevăzut. A fost a șaptea oară când o parte dintre consilieri nu au vrut să voteze.

Neaprobând taxele, nu putem încasa bani la bugetul local. Nu mai sunt bani pentru iluminat, salarii, utilități, plăți către furnizori. Sunt primar de vreo 26 de ani, dar nu am pățit niciodată ca un consiliu local să nu voteze taxele și impozitele. Nu mai primim bani nici din sumele defalcate. S-a ajuns la acest blocaj din cauza a cinci consilieri locali. Problema este că nu mai avem cu ce să plătim”, a declarat Zaharie Aron.

„Iluminatul e cheltuiala cea mai mare”

Întrebat dacă electricitatea va fi tăiată și în grădinițe și căminele culturale, acesta a transmis: „Nu, nu. Doar la iluminatul public. Iluminatul public este cheltuiala cea mai mare. Sunt sute de becuri, suma este mare și nu mai avem de unde plăti”.

