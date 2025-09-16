În comuna Independența, Călărași, primarul Gabriel Rădulescu a stârnit controverse după ce a decis să facă economii la buget prin tăierea salariilor din administrație. El și-a redus propria indemnizație cu 30% și le-a cerut consilierilor să desființeze postul de viceprimar. Pentru că legea nu permite, edilul a continuat demersul și a dispus scăderea cu 30% a indemnizației viceprimarului și a secretarei.

„O comună cu trei mii de locuitori, în condițiile în care primarul este prezent în instituție, vă spun clar și franc că nu are nevoie de viceprimar! (...) Dimineața îmi coordonează echipa de curățenie. Dar coordonează în ceea ce trasez eu”, a declarat Gabriel Rădulescu, primarul comunei Independența.

Am reușit să reduc indemnizația primarului cu aproximativ 2.000 - 2.100. Pe a viceprimarului tot cu 30%, undeva aproape de 2.000 de lei. Și, din păcate, și a doamnei secretar cu 1.200 de lei.

Viceprimarul Gabriel Tudor spune că venitul său rămâne acum la 4.500 de lei.

Întrebat dacă este supărat pe edil, a spus: „Asta cu supărările... Nu vreau să comentez”.

În comună, părerile sunt împărțite: unii locuitori apreciază gestul primarului de a-și reduce salariul, alții spun că își permite datorită bunăstării socrului său, fost primar și acum fermier și om de afaceri.

Gabriel Rădulescu a avut și un mesaj pentru contestatari: „Am venit aici ca ginerele fostului primar, am fost angajatul fostului primar. În urma unei decizii de familie am ajuns la concluzia că trebuie să candidez. Vă spun clar și răspicat: la ultimele alegeri am luat 1.054 de voturi, fără socrul meu nu știu dacă luam 54. (...) Celor care mă contestă că sunt ginerele fostului primar, le spun că sunt primar datorită fostului primar. Fără dumnealui nu știu dacă ieșeam consilier local.”

Editor : Ș.A.