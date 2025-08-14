Un primar PNL amenință că „se va lupta cu Bolojan” pe tema suspendărilor fondurilor din programul Saligny. „Merg la război cu oricine”

Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului „Anghel Saligny”, arătând că se va „lupta” inclusiv cu acesta pentru continuarea finanţării proiectelor.

„Eu am fost ales de slătineni să îi conduc şi să mă lupt pentru ei cu oricine este nevoie. Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan. Dacă este nevoie, mă lupt cu Nicuşor Dan, căruia i-am câştigat turul doi la Slatina. Şi dacă este nevoie, mă lupt şi cu Grindeanu. Eu merg la război cu oricine pentru Slatina şi pentru slătineni. Nu este normal să ne fie tăiate fondurile, iar noi să mergem acasă şi să punem lacătul pe oraş, pe Slatina”, a declarat joi, pentru Agerpres, primarul Mario De Mezzo.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri seara, la Digi 24, că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi pe programul „Anghel Saligny”, iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate pe următorii trei ani.

„Pe programul Anghel Saligny am avut mii de contracte în fiecare localitate aproape şi am avut şi avem semnate contracte de aproximativ 52 de miliarde de lei, dintre care s-au dat în plată aproape jumătate, deci peste 20 de miliarde. Şi atunci, practic, în fiecare localitate din România, din banii guvernamentali se face câte ceva. O stradă care se asfaltează, pe care o văd oamenii, o reţea de apă sau de canalizare sau alte lucrări de gaz, de exemplu, şi în felul acesta am început foarte multe lucrări, fără să calculăm dacă avem banii să acoperim cheltuielile care vin dinspre constructori într-un timp de 2-3 ani de zile”, a spus premierul Bolojan.

Decizia anunțată de Bolojan a provocat un scandal între primarii de municipii și Guvern: edilii acuză că nu au fost consultați privind blocarea unor proiecte de investiții care vizează șantiere deschise cu bani de la bugetul de stat și cu fonduri europene. Digi24 a obținut mesaje din discuțiile aprinse de pe un grup de WhatsApp, unde ar fi intervenit și premierul. În urma discuțiilor, proiectul a fost pus în dezbatere la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, iar PSD a anunțat că luni face ședință pentru propriile propuneri de proiecte.

