Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa din Maramureș, a mers marți la întâlnirea aleșilor locali de la Parlament cu un ceas Rolex la mână. Presa scrie că ar fi costat 50.000 de euro, dar edilul susține că l-a cumpărat acum 2 ani de zile ceva mai ieftin. „Dacă un primar trebuie să fie sărac, atunci și comunitatea va fi săracă”, a declarat acesta pentru Digi24.

Stegeran este primarul comunei Fărcașa din Maramureș, o comunitate de lângă Baia Mare cu puțin peste 4000 de locuitori. El spune că are factură pentru opulența afișată și de asemenea că banii îi vin din mediul privat, pentru că în 1991 a deschis o firmă de transporturi care acum îi aduce dividende de mai bine de aproape 1,9 milion de lei.

„Nu este 50.000 euro, într-adevăr e un ceas Rolex, l-am cumpărat din România, cu factură pe numele meu. Totul e în regulă, e trecut în declarația de avere. Nu văd că ar fi o problemă să umblu cu un ceas. Dacă luam așa că un primar trebuie să fie sărac, atunci și comunitatea va fi săracă, părerea mea.

Dacă primarul își permite... Eu îmi fac toate deplasările la București din banii mei, la hotel din banii mei, mașina mea, motorina mea. Eu am vrut să susțin primăria și să o ajut și să demonstrez că pot face administratie ca în sec XXI. Am fost pus în situația să împart din banii mei la angajați când in 2010 le-a tăiat cu 25% salariile”, a declarat edilul. 

„Eu, pe langă primar sunt și om de afaceri, da? Veniturile mele nu sunt din primărie, sunt din dividende care le iau anual de la firmă”, adaugă acesta.

Întrebat dacă a deschis firma în timp ce era primar, Stegeran a spus că „nu”. În 91 am deschis firma și funcționează foarte bine”, a mai spus el. 

Ioan Stegeran are și o pensie de aproximativ 5.000 de lei pe lună, potrivit declarației de avere. Tot acolo apar bunuri de valoare aur, ceasuri, arme, panoplii de vânătoare de 144.000 euro, 4 lingouri de aur de 80 mii de euro și multe alte sume în fonduri de investiții și conturi bancare.

În 2025, edilul a primit distincția ,,primar de 7 stele,” pentru implicare și dezvoltare din partea Asociației primarilor.

Marți a avut loc o întâlnire între premierul Ilie Bolojan și peste 5000 de primari din țară, revoltați de măsurile Guvernului. 

În fața edililor, Bolojan a declarat că administrațiile trebuie să devină mai eficiente, a anunțat posibile reduceri de personal și creșteri ale taxelor locale și a avertizat că, în lipsa reformelor, România ar putea ajunge la comasarea unor localități.

În replică, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, i-a transmis premierului că de când ocupă această funcţie nu a făcut altceva decât să „împacheteze” populaţia.

„V-aţi raportat de câteva ori la ceea ce este în Uniunea Europeană. Dar de ce nu aţi spus niciodată care este nivelul de salarizare în România? Care este nivelul salarizării celor proşti de la comune faţă de cei de la oraşe, care fac aceeaşi treabă? Aţi folosit, de când aţi devenit prim-ministru, cuvântul pachet. E furat din limbajul Comisiei Europene

La noi sunt proiecte, potrivit Constituţiei. Dar bănuiesc că l-aţi numit pachet pentru că nu aţi făcut nimic altceva decât să ne împachetaţi rând pe rând cu fiecare din acesta”, a declarat Drăghici, care a precizat că asociaţia are 81 de puncte pe o agendă, iar acestea vor fi transmise premierului.

Citește mai mult AICI 

 

