Un primar spune că a primit amenințări pentru că vrea să închidă „păcănelele”: „Să fie foarte clar: nu mă intimidaţi”

Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a spus vineri că a primit mai multe ameninţări, în urma deciziei de a închide sălile de jocuri de noroc din oraş.

Edilul a subliniat că nu se lasă intimidat şi va face plângere la poliţie.

„Vreau să fie foarte clar: nu mă intimidaţi. Orice mesaj de ameninţare, inclusiv cele cu moartea, va fi documentat şi transmis către poliţie", a transmis primarul municipiului Bacău, într-o postare pe Facebook.

Viziteu a precizat că proiectul privind interzicerea „păcănelelor” va fi supus votului consilerilor locali în şedinţa de miercurea viitoare.

„Ştiu foarte bine cât de puternice sunt interesele din spatele acestei industrii, dar aleg să fac ceea ce este corect pentru comunitate. Am încredere că majoritatea consilierilor locali vor susţine această direcţie, în interesul băcăuanilor", a spus primarul, potrivit Agerpres.

Edilul le-a transmis angajaţilor sălilor de jocuri de noroc că pot trimite CV-urile către primărie, iar angajaţii instituţiei le vor redirecţiona către angajatorii din judeţ.

„Deja am primit zeci de solicitări şi continuăm să căutăm oportunităţi pentru fiecare persoană", a adăugat primarul municipiului Bacău.

Decizia de închidere a sălilor de jocuri de noroc din municipiul Bacău a fost luată în urma unei consultări pe care primarul a făcut-o, în urmă cu trei săptămâni, pe pagina de socializare şi a unei dezbateri publice realizate marţi.

Practic, interzicerea acestor „păcănele" se va face prin interzicerea emiterii şi a prelungirii autorizaţiilor de către primărie pentru aceste activităţi.

Potrivit edilului, în municipiul Bacău există circa 200 de săli pentru jocuri de noroc sau pariuri şi peste 800 de aparate de joc de tip „păcănele".

Licenţele şi autorizaţiile de exploatare pentru acestea expiră pe parcursul acestui an sau în 2027, până cel târziu în luna martie.

