Un primar USR critică Guvernul: „Bolojan ne-a luat banii de termoficare, școli și cofinanțări. Ne pune bețe în roate”

Lucian Viziteu, primarul Bacăului (USR), spune că Guvernul a luat decizii hazardate și a tăiat fără explicații. „Ni s-au luat banii de la buget peste noapte, ni s-a cerut să facem mai mult cu mai puțin”, susține edilul.

Lucian Viziteu anunță că primăria Bacău va oferi din nou bonificații de 10% pentru cei care își plătesc integral taxele la începutul anului, după ce procentul a fost redus la 5%. Măsura ar urma să se aplice de anul viitor. Edilul a criticat, însă, Guvernul pentru că „a tăiat fără explicații și consultare resurse esențiale pentru administrațiile locale”.

„După ce Bolojan ne-a luat banii de termoficare, școli și cofinanțări am găsit soluția să revenim la bonificația de 10% pentru băcăuani.



După discuții serioase cu cei 16 consilieri de la PSD, PMP, AUR, FD, Verzi și USR, am găsit soluțiile necesare pentru ca, începând de anul viitor, să revenim la bonificația de 10% pentru persoanele fizice. Reducerea la 5% nu a fost alegerea noastră. A fost efectul direct al deciziilor hazardate ale Guvernului, care a tăiat fără explicații și fără consultare resurse esențiale pentru administrațiile locale.Practic, ni s-au luat bani din buget peste noapte, în timp ce ni s-a cerut să facem mai mult, cu mai puțin”, a scris edilul pe Facebook.

„Am fost puși în situația de a repara ce au stricat de la București”

Lucian Viziteu mai spune că Executivul a mutat povara austerității pe umerii comunităților locale.

„Noi am fost puși în situația de a repara ce alții au stricat din birouri, de la București. În loc să sprijine orașele, au preferat să le lase să se descurce singure. (...)



Nu am acceptat să fim victimele deciziilor proaste luate la nivel central. Am muncit, am căutat soluții și am reușit să echilibrăm bugetul, astfel încât să putem reveni la bonificația de 10%. Voi continua, alături de consilierii locali responsabili, să apăr interesele Bacăului - chiar și atunci când Guvernul ne pune bețe în roate”, a mai transmis acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.