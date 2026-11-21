Un proces din Statele Unite ale Americii privind pensia alimentară a scos la iveală unde au ajuns o parte din banii plătiți de România pentru contractul de lobby cu americanii. Potrivit The Washington Post, printre beneficiari se numără Jason Miller, un apropiat al lui Donald Trump și consilier al președintelui american. Veniturile acestuia au crescut considerabil în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

În România, subiectul contractului de lobby cu Statele Unite este controversat, mai ales pentru că detaliile acestuia au fost ținute la secret de Palatul Cotroceni. Știm doar valoarea contractului: 3,4 milioane de dolari. Acum aflăm că o parte din acești bani au ajuns la Jason Miller, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Donald Trump.

Potrivit The Washington Post, informațiile au plecat de la un proces pentru pensie alimentară. Miller se judecă în instanță cu o fostă parteneră, cu care are un copil, iar în acest context i-au fost analizate veniturile.

Documentele arată că una dintre firmele lui Jason Miller a primit 300.000 de dolari de la Eversheds Sutherland pentru activitatea legată de România. Este firma cu care țara noastră a încheiat contractul de lobby.

Miller este un vechi colaborator al lui Trump. i-a fost alături în campaniile electorale, însă veniturile sale au crescut considerabil în al doilea mandat al președintelui american. În septembrie 2026, Miller a declarat venituri de aproximativ 15 milioane de dolari.

Contractul de lobby dintre România și firma americană are o durată de șase luni. Administrația Prezidențială nu a oferit însă prea multe detalii despre modul în care sunt cheltuiți banii.

Palatul Cotroceni susține că acest contract este un instrument eficient pentru îmbunătățirea relațiilor dintre cele două state, fără să precizeze însă ce rezultate concrete au fost obținute și unde au fost distribuiți concret banii.