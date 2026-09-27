Cu doar câteva luni înainte ca România să intre în rândul statelor europene care au spus stop suferinței la care sunt supuse animalele ucise pentru blană, prin închiderea fermelor, AUR încearcă să anuleze această decizie, printr-un proiect ce se află pe ultima sută de metri înainte de votul final.

Concret, în octombrie 2024, după aproape doi ani de dezbateri, Parlamentul României a adoptat, cu majoritate covârșitoare (217 voturi „pentru”) legea care prevedea închiderea fermelor de nurci și şinşile din România, termenul fiind ianuarie 2027.

Țara noastră a devenit astfel cel de-al 22-lea stat european care închide aceste firme. Decizia a fost luată în urma unei anchete Humane World for Animals, care a dezvăluit cruzimile prin care treceau nurcile și şinşilele ținute captive și omorâte acolo.

La începutul acestui an însă, Daniela Ștefănescu, senatoare AUR, a depus un proiect, semnat de alți 51 de parlamentari AUR, care prevede abrogarea (anularea) acestei interdicții. De remarcat este și unul din argumentele prevăzute în expunerea de motive.

Contrar propriului discurs, potrivit căruia firmele străine ar fi privilegiate în România, acum unul din argumentele precizate în expunerea de motive este grija pentru investitorii străini din aceste business-uri:

„Menţinerea prevederii privind interdicţia din 2027, descurajează investiţiile în mediul rural; afectează libertatea economică şi dreptul la iniţiativă privată; transmite un semnal negativ investitorilor străini cu privire la predictibilitatea legislativă din România.”

Cele mai mari două ferme de nurci ucise pentru blană din România se află în Brașov. Au fost deschise de olandezi și au acționari majoritari firme din Olanda care și-au mutat aici activitatea înainte ca țara lor să interzică definitiv aceste afaceri.

Inițiatoarea proiectului: „Sunt iubitoare de animale”

Sursă foto: Humane World for Animals

Primul argument invocat de senatoarea AUR este contrazis de documente şi chiar de propriul proiect.

Diana Ștefănescu a declarat că a inițiat proiectul pentru că, după legea adoptată în 2024, care prevedea închiderea acestor ferme, a mai fost votat un alt proiect, la Senat, care amâna termenul de închidere până în ianuarie 2027.

„Am considerat că nu e normal ca după ce ai luat o hotărâre să intervii cu o prorogare de termen. Trebuie să avem o predictibilitate.”

Realitatea este însă alta, potrivit site-ul Camerei Deputaților şi chiar de exepunerea de motive din propriul proiect Legea care a fost adoptată în octombrie 2024 prevedea exact acest termen - ianuarie 2027 - pentru închiderea fermelor de nurci și şinşilele ucise pentru blană. Deci, termenul nu a fost amânat printr-un alt proiect aşa cum a susținut inițial sentoarea.

În plus, chiar în expunerea de mtotive a proiectului AUR e menţionat de două ori că în legea din 2024 a fost prevăzut exact termenul ianuarie 2027: „s-a dispus interzicerea creşterii şi sacrificării animalelor de blană în scop comercial începând cu 1 ianuarie 2027”, „menţinerea prevederii privind interdinţia din 2027”.

Daniela Ștefănescu, sentoare AUR: Sunt iubitoare de animale. Motivul iniţierii proiectului este că implică investiții, implică angajați.

Andreea Bratu, jurnalistă: În proiectul pe care l-ați redactat, există vreo mențiune privind condițiile în care sunt ținute acele animale?

Daniela Ștefănescu, senatoare AUR: Nu, nu! Aceasta e o legislație subsecventă. ANSVSA-ul poate să stabilească…. Nu el. Printr-un ordin de ministru al Argiculturii se pot stabili norme.

Andreea Bratu, jurnalistă: Ați văzut imaginile din ancheta Humane World for Animals din acele ferme? Vi le pot trimite.

Daniela Ștefănescu, sentoare AUR: Nu… a...

Andreea Bratu, jurnalistă: Vi le descriu dacă nu le-ați văzut: animale ținute pe grilaje de fier deasupra propriilor fecale, timp de 8 luni, fără să lumină naturală, fără să atingă pâmântul, apoi ucise și jupuite.

Daniela Ștefănescu, sentoare AUR: Aici lucrați într-o zonă emoțională și nu cred că acesta este scopul legii pe care am promovat-o. V-am spus de la început că sunt preocupată de bunăstarea lor. Vreau ca să avem un echilibru, o legislație și să facem ca acest lucru să fie descurajat prin regulile pe care le stabilim, dar nu putem sa dispunem doar pentru două specii. Dacă vrem să nu fim ipocriți putem să spunem că eficient ar fi să interzicem hainele de blană. (...) Ideea este de un echilibru și nu doresc să speculăm într-o zonă emoțională.

Andreea Bratu, jurnalistă: Dumneavoastră spuneți că, decât să fim ipocriți și să avem această lege pentru a salva în România aceste două specii, mai bine să nu fie lege pentru niciun animal?

Daniela Ștefănescu, senatoare AUR: Nu, nu, vă rog! Nu trageți aceste concluzii. Nu aceasta e ideea. (...)

Eu cred că, în primul rând, trebuie să avem predictibilitate legislativă și să vedem efectul economic. Putem face reguli clare care să descurajeze sau să facem un proiect în care să spunem peste 6 ani sau 8 ani, un termen previzibil.

Andreea Bratu, jurnalistă: Pentru că vorbiți de impactul economic. Cu cât contribuie la bugetul de stat aceste firme din industria nurcilor și șinșilelor ucise pentru blană în România?

Daniela Ștefănescu, sentoare AUR: Nu știu… chiar dacă ar fi si 2 lei. E ceva care vine la bugetul de stat. Eu știu că sunt 3.000 de oameni.

Andreea Bratu, jurnalistă: Deci dumneavoastră invocați impactul economic, dar nu știți cât contribuie aceste firme la bugetul de stat?

Daniela Ștefănescu, sentoare AUR: Eu nu discut de 3 lei sau 300 de milioane, eu discut de un principiu. (…) Restabileste predictibilitatea si un drept prevazut de Constitutie.. (...) Nu numai pentru investitorii străini. Am primit mesaje de la o doamnă care are crescătorie de şinşile şi m-a întrebat ce se întâmplă cu acest proiect, pentru că e singura sursă de venit a familiei, iar de la 1 ianuarie, dacă se întâmplă asta, trebuie să se gândească să plece din ţară şi să se relocheze altundeva fără despăgubire.

Cum votează celelalte partide proiectul AUR?

Sursă foto: Humane World for Animals

În prezent, AUR are doar 62 de deputați. Proiectul poate fi adoptat doar dacă alte partide îl susțin. Orice vot din partea PSD, PNL, USR sau UDMR ar însemna totodată și încălcarea votului anterior, din 2024, când toate cele patru formațiuni au votat pentru închiderea acestor ferme.

Am solicitat un punct de vedere din partea fiecărui grup parlamentar de la Camera Deputaților, iar răspunsurile au fost următoarele:

PNL, USR și UPR - cele trei partide care au luat deja o decizie: „Votăm împotriva proiectului AUR!”

Gabriel Andronache, lider grup PNL: „Vom vota CONTRA acestei propuneri legislative. Legea în vigoare a fost inițiativă liberală. Susținem în continuare interdicția legală.”

Diana Stoica, lider grup USR: „USR nu va susține nici în comisii, nici în plen proiectul de lege care vrea să continue uciderea șinșilelor și a nurcilor pentru a le face blănuri. Sper că nici PSD, nici AUR, nici alți colegi parlamentari nu își vor mai mânji mâinile cu sângele unor ființe nevinovate, așa cum au făcut-o la Comisia de agricultură.

Am co-inițiat alături de Gigi Pecingină proiectul prin care am eliminat această barbarie în legislativul trecut. Termenul pentru intrarea în vigoare a acelei legi a fost mai mare de 2 ani, suficient timp pentru ca fabrica să se pregătească.

În 2024 am obținut această victorie importantă în Parlamentul României, atât pentru animale, care nu vor mai fi chinuite și ucise, cât și pentru toți iubitorii de animale. Nu cred că este cazul ca în 2026 să ne întoarcem în timp. Trebuie să evoluăm, nu să involuăm.”

Răzvan Chiriță, lider grup UPR: „Grupul parlamentar UPR va vota ferm împotriva proiectului AUR PL-x 120/2026. Este o inițiativă de regres: AUR încearcă să anuleze, înainte ca interdicția să devină aplicabilă, o decizie adoptată de Parlament cu o majoritate solidă pentru a opri uciderea animalelor pentru blană. Nu există o justificare de interes public care să valideze această întoarcere.

Guvernul nu susține proiectul, iar Consiliul Economic și Social a emis aviz nefavorabil. În loc să protejeze interesul public, bunăstarea animalelor și standardele asumate de România, inițiatorii propun reactivarea unei practici pe care România a decis deja să o elimine. UPR nu va gira acest pas înapoi.”

Liderii grupurilor UDMR, Minoritățile Naționale și SOS spun că vor propune grupurilor lor vot împotrivă:

Csomo Botond, lider grup UDMR: „Eu cred că nu trebuie să sprijinim acest proiect AUR şi voi propune un vot împotrivă în partid.”

Vosganian Pambuccian, liderul grupului Minorităţilor Naţioanle: „Eu sunt împotriva acestui proiect și a oricărui proiect care duce la luarea de vieți. Voi vota împotrivă. Am depășit de mult perioada în care vânam pentru hrană și îmbrăcăminte. Avem atâtea alte variante prin care putem înlocui hainele de blană și etalarea rezultatului uciderii unor animale mi se pare extrem de indecentă. Sper să vină o zi în care inclusiv pentru hrană să nu mai fie necesar să ucidem. Există deja tehnologii care permit asta, dar ADN-ul cultural este încă mult prea puternic și e nevoie de timp pentru a se produce o mutație în mentalitățile oamenilor.”

Simona Macovei, lider grup SOS: „În ceea ce mă privește, nu susțin abrogarea interdicției privind creșterea nurcilor și șinșilelor pentru blană. Aceasta este poziția pe care o voi susține și în discuția cu colegii mei. Poziția de vot a grupului parlamentar S.O.S. România o voi comunica în urma consultării deputaților, iar acum prezint o opinie personală. Dar tind să cred că și colegii mei vor aborda aceeași linie.

Legislația adoptată în 2024 prevede aplicarea interdicției de la 1 ianuarie 2027, deci nu a impus încetarea activității de pe o zi pe alta. Consider că efortul statului trebuie îndreptat către gestionarea acestei tranziții, nu către ștergerea interdicției.

Nu putem ignora nici evaluarea științifică a EFSA, care identifică probleme importante de bunăstare ce nu pot fi prevenite sau reduse substanțial în sistemele actuale de creștere în cuști. Nu discutăm, așadar, exclusiv despre eventuale abateri ale unor operatori, ci și despre limitele sistemului de creștere.

În același timp, angajații și operatorii economici afectați nu trebuie abandonați. Autoritățile trebuie să prezinte date reale despre impact și soluții concrete de reconversie profesională și de trecere către alte activități. Dar susținerea oamenilor care muncesc în acest sector nu presupune automat perpetuarea lui.

Iar pentru mine, ca și "final touch", criteriul nu este partidul care a depus proiectul, ci conținutul și consecințele sale.”

PSD nu a luat încă o decizie: „Voi face consultări’’

Ștefan Popa, lider grup PSD: „Acest proiect încă nu are toate rapoartele date. Mai are de obținut un raport de la o comisie și abia apoi va ajunge să fie dezbătut în plenul Camerei Deputaților. În acest interval voi face consultări cu colegii din cadrul grupului parlamentar și împreună vom decide care va fi poziția noastră față de acest proiect.”

Cu toate acestea, legea a obținut deja raport preliminar de adoptare în comisia de agricultură, ceea ce înseamnă că și parlamentari din alte partide au votat pentru proiectul AUR (provenienţa voturilor pentru aceste rapoarte nu este publicată pe site-ul Camerei Deputaţilor).

Urmează raportul final din Comisia Juridică, apoi votul decizional din plen.

Cruzimile din fermele de nurci și șinșila ucise pentru blană, reclamate de ONG-uri

Surs[ foto: Humane World for Animals

Humane World for Animals a dezvăluit în anul 2022, în urma unei anchete, suferința și condițiile greu de imaginat la care sunt supuse nurcile şi şinşilele din ferme de la noi din ţară.

Andreea Rosetti, director România, Humane World for Animals: „Animalele crescute în ferme de blănuri se nasc și trăiesc într-o închisoare de metal, din care singura ieșire este... moartea. O viață trăită adesea fără lumină naturală, pe podele de sârmă suspendate deasupra propriile fecale, cu răni cauzate de stres. Iar după 8 luni, sunt sacrificate și jupuite.”

Ce decid deputații

Dacă începând cu 2027, nu vor mai fi ucise nurci și şinşilele în fermele din România depinde doar de votul deputaților. Primul test important va fi în comisia juridică, comisie raportoare. Următorul - în plenul reunit.

Rămân trei întrebări:

1. Vor fi partide care își vor încălca votul din 2024 și acum vor vota proiectul AUR?

2. Dacă da, ce i-a determinat pe aleși să își schimbe opinia?

3. Cum vor vota parlamentarii pentru viața ființelor care nu îi pot vota?