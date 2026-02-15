Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor rusești din Marea Neagră

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a remarcat că submarinele rusești au dispărut aproape complet din apele Mării Negre, deși erau principalele purtătoare de rachete de croazieră pentru atacuri în Ucraina. Pletenchuk a explicat de ce acest lucru reprezintă de fapt un „risc” semnificativ pentru Moscova, relatează RBC Ukraine.

În ultimii doi ani, Rusia s-a bazat în mod special pe flota sa de submarine pentru a ataca Ucraina. Avantajul cheie al submarinelor era caracterul lor ascuns: puteau ieși în largul mării în liniște pentru a lansa rachete.

Cu toate acestea, recent, activitatea submarinelor rusești a scăzut semnificativ din cauza complexității operațiunilor lor, notează sursa citată.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene a explicat că submarinele necesită întreținere tehnică regulată în docuri sau la cheiuri, ceea ce le face vulnerabile la atacuri.

În timpul unei astfel de staționări, Rusia a pierdut în Crimeea submarinul Rostov-on-Don din proiectul 636 Varshavyanka, care a fost distrus de aviația ucraineană. Un alt submarin similar a fost pierdut în Novorossiysk.

„Un submarin este un mecanism complex care necesită condiții adecvate de funcționare și întreținere. Și orice întreținere reprezintă acum un risc”, a remarcat purtătorul de cuvânt.

În prezent, doar două submarine capabile să transporte rachete de croazieră rămân în componența Flotei Ruse din Marea Neagră. Un al treilea submarin din proiectul Paltus nu este adaptat pentru a utiliza rachete Kalibr.

„În consecință, trebuie să conserve această resursă. Poate că acesta este unul dintre motivele pentru care ritmul de operare al acestor transportoare a scăzut. Dar acesta poate fi doar unul dintre motive”, a precizat Pletenchuk.

În același timp, potrivit acestuia, cinci transportoare de suprafață ale rachetelor Kalibr rămân în serviciu: trei nave mici de rachete ale proiectului Buyan, cu câte opt lansatoare fiecare, precum și fregatele Admiral Essen și Admiral Makarov. Aceste nave sunt cele pe care Rusia le folosește acum mai des pentru atacuri cu rachete.

Atacuri asupra submarinelor rusești

În decembrie anul trecut, drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei au atacat un submarin rus în portul Novorossiysk, marcând astfel o premieră.

Pentru prima dată în istorie, dronele subacvatice „Sub Sea Baby” au aruncat în aer un submarin rus din clasa 636.3 Varshavyanka. În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost practic scos din funcțiune.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a declarat că pregătirea pentru atacarea submarinului a fost complexă și multistratificată.

Costul unui submarin din clasa Varshavyanka este de aproximativ 400 de milioane de dolari. Având în vedere sancțiunile internaționale impuse, construcția unui submarin similar ar putea costa în prezent până la 500 de milioane de dolari.

Pletenchuk a raportat, de asemenea, că, în ciuda tuturor măsurilor, portul din Novorossiysk rămâne un loc periculos pentru navele rusești, deoarece forțele ucrainene le pot atinge acolo.

Potrivit Marinei ucrainene, Rusia lansează rachete de croazieră Kalibr din Marea Neagră în număr limitat din cauza dificultăților tehnice și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Eficacitatea acestor rachete a scăzut în comparație cu începutul invaziei pe scară largă.

Pletenchuk a mai spus că lovirea navelor rusești chiar înainte de lansarea rachetelor Kalibr de pe mare este o sarcină foarte dificilă, deoarece implică câteva ore.

