Un senator ex-SOS a trecut la grupul parlamentar PSD. Câți senatori din POT și SOS s-au afiliat până acum la social-democrați

Senatorul Ioan Rusu a anunţat, luni, în plen, afilierea la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD).

„Vă informez că începând de astăzi (luni - n.r.) mă afiliez grupului parlamentar al PSD”, a spus Ioan Rusu.

El a fost ales senator în decembrie 2024, în Circumscripţia 12 Călăraşi, pe listele S.O.S. România, apoi a făcut parte din grupul PACE - Întâi România, care s-a desfiinţat în octombrie 2026, ca urmare a faptului că mai mulţi senatori au părăsit grupul, astfel că acesta nu a mai îndeplinit condiţia de a avea minimum şapte membri.

Pe 2 septembrie, alţi cinci senatori aleşi în Parlament pe listele POT şi S.O.S. România şi-au anunţat, în plenul Senatului, afilierea la grupul Partidului Social Democrat. Ioan Rusu este al șaselea.

Editor : Sebastian Eduard