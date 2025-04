Paul Ciprian Pintea, senatorul POT de Sălaj care a avut două dosare penale din cauza conducerii fără permis, și-a falsificat CV-ul. El a susținut, în biografia de pe site-ul Senatului, că a făcut Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000-2004, însă în septembrie 2000, când începea anul școlar invocat în Curriculum Vitae, Pintea avea 12 ani și 10 luni. Reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri au condamnat ferm „campania de linșaj mediatic” declanșată împotriva senatorului și acuză USR că duce o „campania de denigrare” a acestuia.

Siteul de investigații Snoop a publicat miercuri un articol despre modul în care Paul Ciprian Pintea, senator POT de Sălaj, și-a alcătuit un CV neconform cu parcursul său academic și profesional.

Astfel, Paul Ciprian Pintea are 38 de ani, fiind născut pe 2 noiembrie 1987 și este ecretar al comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și membru al comisiei pentru transporturi și infrastructură. El se află în grupul de prietenie cu Austria.

În biografia afișată pe site-ul Senatului, senatorul POT a susținut că a făcut Liceul Mihai Viteazul din Zalău (Liceul Tehnologic Mihai Viteazul - n.r.) între anii 2000 și 2004, dar în septembrie 2000, atunci când începea anul școlar, Pintea avea 12 ani și 10 luni.

După ce pe pagina de Facebook a utilizatorului Alunița Voiculescu a atras atenția că acesta avea doar 13 ani (neîmpliniți - n.r.) în momentul începerii liceului, Ciprian Pintea și-a schimbat datele din CV-ul de pe pagina Senatului. A trecut alți ani pentru perioada liceului: 2001-2005, „pe care l-a absolvit cu diploma de bacalaureat”.

Contactați de Snoop, reprezentanții Liceului Tehnologic din Zalău au spus, mai întâi, că vor răspunde, însă pe urmă au invocat GDPR, „date cu caracter personal”.

Snoop a discutat însă cu surse din liceu, care au dorit să își păstreze anonimatul, care au confirmat că „ceea ce scrie în CV-ul lui Pintea nu este corect”.

Pintea a început liceul în anul 2002, a făcut două clase (până în clasa a X-a) și apoi un an de completare. Conform unor specialiști din Ministerul Educației, un an de completare însemna opțiunea de a completa cele zece clase pe filiera tehnologică. „Dacă a făcut an de completare, singura șansă să dea BAC-ul era să facă apoi la fără frecvență și să dea examenul, dar nu avea cum să îl dea după anul de completare”, spune un alt profesor contactat de ziariști. Dar liceul nu este singura deformare din CV-ul senatorului, mai scrie publicația citată.

Inițial, Pintea a declarat că urmează cursuri „Academic Singles”, o platformă de matrimoniale, pe care apoi a înlocuit-o în CV, cu mențiunea „Cambridge – Business Academy”, o instituție a cărei existență este neclară.

Paul Ciprian Pintea are două dosare penale pentru conducere fără permis

Senatorul POT are și două dosare pentru conducerea fără permis de conducere.

Unul dintre dosare s-a încheiat cu o condamnare la un an și două luni cu suspendare, o pedeapsă ce îl obligă să presteze muncă în folosul comunității și să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune. Cu toate acestea, aproape imediat după această condamnare, el s-a trezit din nou în fața instanței, pentru aceeași acuzație, riscând acum o condamnare efectivă.

El are o singură luare de cuvânt, atunci când a depus jurământul ca senator, are zero interpelări și a votat în opt ședințe de plen din totalul de 11 câte a avut Senatul, potrivit datelor de pe site-ul forului legislativ.

„Cât despre voturile acelea electronice unde scrie «47 din 70», mie mi se pare că asta înseamnă că domnul a participat doar la 47 de voturi din cele 70 care au avut loc de când e el în activitate, ceea ce înseamnă că a fost prezent la doar 2/3 din total, deşi, desigur, e plătit pentru a fi prezent oricând e cazul. Care plată sare acum de 4.000 Euro, net, pe lună. Ca să ştiţi unde ni se duc banii. Deşi ştiu că deja ştiaţi”, mai scrie pe Facebook utilizatoarea Alunița Voiculescu, citată și de Snoop.

POT: „Încetați linșajul mediatic împotriva senatorului Paul Pintea!”

Partidul Oamenilor Tineri (POT) condamnă cu fermitate „campania de linșaj mediatic” declanșată împotriva senatorului Paul Pintea, arată comunicatul de presă al formațiunii.

„Asistăm la o încercare nedemnă de discreditare a unui om care nu a pretins niciodată că este academician, dar care este un tată responsabil a doi copii frumoși, soț devotat, senator activ și un român care muncește cinstit. Paul Pintea nu este un om de sistem și tocmai de aceea este ținta atacurilor. Este un tehnician și inspector de calitate, instructor în protecția muncii, cu o viață construită prin muncă și determinare, nu prin privilegii sau funcții politice moștenite. Este tatăl unui copil care a obținut locul I la un concurs județean de informatică – o dovadă că valorile familiei sale sunt cele ale muncii, educației și meritului”, mai spun reprezentanții POT.

„Paul nu a stat pe margine atunci când POT a chemat oamenii să candideze”, adaugă sursa citată.

„Și-a asumat misiunea de român, alături de noi, și a avut curajul să intre în politică într-o perioadă în care cei mai mulți doar critică de pe margine. În timp ce alții comentează online, Paul participă activ la lucrările Senatului, învață, se formează continuu urmând în prezent cursurile Business Academy autorizate de către Departamentul de Examinări Internaționale Cambridge, cu dorința sinceră de a deveni un senator tot mai bun”, mai precizează comunicatul de presă.

POT mai spune că este „revoltător ca într-un Parlament unde au existat plagiatori, impostori și condamnați penal, să fie țintit tocmai un om simplu, cinstit, care nu a furat de la nimeni, nu trăiește din contracte de consultanță ca unii politicieni din USR, și care își face treaba cu bun simț și curaj”.

POT acuză USR că duce o campanie josnică împotriva lui Paul Ciprian Pintea

„USR și susținătorii săi din online sunt principalii responsabili pentru campania de denigrare. Analiza noastră arată că marea majoritate a comentariilor jignitoare provin din sfera de influență USR. Această elitism disprețuitor trebuie să înceteze. Parlamentul este o instituție reprezentativă, nu un club al celor cu diplome și aroganță. Paul Pintea reprezintă oameni care muncesc, cresc copii și își plătesc taxele”, mai spune POT.

„Familia senatorului Pintea este profund afectată de această ură nejustificată. Soția și copiii săi nu merită să fie ținta batjocurii doar pentru că Paul a avut curajul să fie altfel. Cerem USRsă oprească această campanie josnică și să revină la un minim respect pentru demnitatea umană. Noi, POT – Partidul Oamenilor Tineri, nu vom da înapoi. Paul Pintea rămâne senatorul celor mulți, al celor cinstiți, al celor care cred că politica poate fi făcută cu suflet și responsabilitate. Și atâta timp cât ne veți ataca pentru că nu purtăm costume de firmă și nu ne afișăm diplomele pe pereți, vom ști că suntem pe drumul cel bun.”, conchide Partidul Oamenilor Tineri.

