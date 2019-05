Una dintre propunerile PSD pentru CCR: judecătorul Cristian Deliorga, un apropiat al procurorului Adina Florea

Judecătorul de la Curtea de Apel Constanța, Cristian Deliorga, este una dintre propunerile PSD pentru cele două mandate de judecător la CCR care devin vacante după plecarea Mayei Teodoroiu și a lui Ștefan Minea. Cristian Deliorga este judecător, a fost procuror şi vicepreşedinte al CSM. În trecut a fost cercetat de DNA în dosarul concursurilor fraudate pentru procurori, în care a fost condamnat la doi ani de închisoare fostul procuror general adjunct, Gabriela Ghiță. El este un cunoscut prieten al procurorului șef al Secției Speciale pentru investigarea magistraților, Adina Florea.

Deliorga va fi audiat de comisia juridică de la Senat și apoi va trebui să fie validat prin vot de plenul Senatului.

PSD mai are o nominalizare de făcut pentru CCR, la Camera Deputaților. Surse din conducerea PSD susțin că numele este ținut secret la ordinul președintelui PSD, Liviu Dragnea, și că dosarul va fi depus târziu în această seară la secretariatul comisiei juridice, pentru a preîntâmpina un scandal înaintea audierii care trebuie să aibă loc marți dimineața.

Și-a depus dosar de candidatură pentru un post la CCR fostul avocat al Poporului, Gheorghe Iancu. Acesta a declarat că dosarul l-a depus nu la Camera Deputaților, ci direct la grupul PSD.

”Eu n-am depus-o (candidatura - n.r.) nici din partea unui partid, nici în nume personal, am depus-o la grupul PSD de la Camera Deputaţilor”, a explicat Iancu pentru Digi24.ro. Întrebat dacă va fi susținut de PSD la vot, acesta a răspuns: ”Probabil, probabil. Eu n-am auzit nimic, am auzit tot din presă că m-ar susţine. Eu l-am depus, dar până la urmă trebuie să te susţină un partid, dacă un partid m-a îmbrăţişat asta e foarte bine. Dar eu nu ştiu treaba asta. Nu mi s-a comunicat de la comisia juridică sau de la grupul PSD că m-ar susţine PSD sau comisia juridică va face formele pentru că nu ştiu când e în discuţie, am înţeles că mâine pe la ora 10 şi pe urmă e în plen, dar eu treburile astea nu le ştiu de la cineva de la comisia juridică. E posibil să fie aşa, e posibil să nu fie, probabil că o să mă anunţe”

