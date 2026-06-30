Incompatibilitatea dintre PSD și PNL vine din faptul că ei se gândesc doar cum să ajungă cât mai repede la guvernare, în timp ce noi ne gândim cum să instalăm un Guvern care să facă lucrurile de care România are nevoie.

Știm că nu vrem să guvernăm împreună cu ei. Ori guvernăm noi, ori guvernează ei. Știm că nu vrem să punem la Palatul Victoria premierul OUG 13 și să avem un nou experiment de același fel. Dacă domnul Grindeanu va fi premier, vrem să știm care este planul lui. Până acum nu a fost dispus să discute despre asta”, a spus europarlamentarul într-un interviu acordat Digi24.

„Grindeanu aplică lucrurile pe care le-a văzut la Dragnea”

Negocierile privind formarea noului Guvern s-au blocat din cauză că PSD se comportă ca și cum ar avea majoritate, susține Mureșan. Acesta este de părere că Grindeanu a adoptat atitudinea lui Liviu Dragnea:

„Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are o astfel de majoritate. Toate lucrurile pe care le-a văzut la Liviu Dragnea, atunci când PSD avea 46% din Parlament, acel comportament pe care l-a învățat și pe care îl aplică acum sunt irelevante, pentru că PSD este astăzi un partid de 23%, cu o capacitate reală de aproximativ 15%.

De aceea nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD făcea și desfăcea lucrurile în trecut. Domnul Grindeanu vrea să nu dea socoteală nimănui, să își aleagă singur miniștrii, însă nu se poate. Nu are voturile necesare.”

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