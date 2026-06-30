Live TV

Exclusiv Unde s-au blocat negocierile? Siegfried Mureșan: „Grindeanu se comportă precum Dragnea, ca și cum PSD ar avea majoritate. Nu are”

Data actualizării: Data publicării:
siegfrid muresan
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Nu vrem să punem la Palatul Victoria premierul OUG 13” „Grindeanu aplică lucrurile pe care le-a văzut la Dragnea”

Siefgried Mureșan, propus premier din partea PNL, USR și UDMR, l-a criticat pe Sorin Grindeanu, în direct la Digi24, precizând că dacă va ajunge la Palatul Victoria există riscul să avem un nou „experiment de tip OUG 13”. Europarlamentarul este de părere că liderul PSD se comportă precum Liviu Dragnea atunci când social-democrații aveau majoritate în Parlament, însă acum calculele stau diferit. „Nu are voturile necesare pentru a nu da socoteală nimănui”, a subliniat Mureșan. 

„Nu vrem să punem la Palatul Victoria premierul OUG 13”

Siegfried Mureșan a declarat că „există o incompatibilitate clară” în acest moment între PSD și PNL, iar liberalii nu vor să voteze „premierul OUG 13”

„Noi știm că nu mai avem încredere în PSD. Iar cu fiecare zi în care PSD vorbește doar despre funcții, în care domnul Grindeanu spune că vrea neapărat să fie premier și că oricine altcineva este o variantă rea, noi pierdem și mai multă încredere în PSD.

Incompatibilitatea dintre PSD și PNL vine din faptul că ei se gândesc doar cum să ajungă cât mai repede la guvernare, în timp ce noi ne gândim cum să instalăm un Guvern care să facă lucrurile de care România are nevoie.

Știm că nu vrem să guvernăm împreună cu ei. Ori guvernăm noi, ori guvernează ei. Știm că nu vrem să punem la Palatul Victoria premierul OUG 13 și să avem un nou experiment de același fel. Dacă domnul Grindeanu va fi premier, vrem să știm care este planul lui. Până acum nu a fost dispus să discute despre asta”, a spus europarlamentarul într-un interviu acordat Digi24.

„Grindeanu aplică lucrurile pe care le-a văzut la Dragnea”

Negocierile privind formarea noului Guvern s-au blocat din cauză că PSD se comportă ca și cum ar avea majoritate, susține Mureșan. Acesta este de părere că Grindeanu a adoptat atitudinea lui Liviu Dragnea: 

„Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are o astfel de majoritate. Toate lucrurile pe care le-a văzut la Liviu Dragnea, atunci când PSD avea 46% din Parlament, acel comportament pe care l-a învățat și pe care îl aplică acum sunt irelevante, pentru că PSD este astăzi un partid de 23%, cu o capacitate reală de aproximativ 15%.

De aceea nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD făcea și desfăcea lucrurile în trecut. Domnul Grindeanu vrea să nu dea socoteală nimănui, să își aleagă singur miniștrii, însă nu se poate. Nu are voturile necesare.”

Citește și: Blocajul continuă. Parlamentul intră în vacanță, iar Bolojan mai rămâne cel puțin o lună. Aleșii ar putea fi chemați la jumătatea verii

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
4
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
soldati-rusi-in uniforma
5
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Digi Sport
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa carburanti
Plafonarea prețului la motorină expiră de la 1 iulie. PSD acuză PNL că a blocat prelungirea măsurii
JURNAL ORA 13 CF 300626_16803
Siegfried Mureșan: UDMR nu este atras de „experimentele pesediste” și nu va face alianțe cu partide populiste
BUCURESTI - CONFERINTA - LEGEA ANASTASIA - 12 IUL 2024
Robert Cazanciuc, despre varianta de premier a PSD: „Cred că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu, este singura formulă”
ilie bolojan parlament
Blocajul continuă. Parlamentul intră în vacanță, iar Bolojan mai rămâne cel puțin o lună. Aleșii ar putea fi chemați la jumătatea verii
sofer la volan consulta telefonul
PSD vrea să elimine contractele de comodat din ridesharing. Ce s-ar putea schimba pentru șoferii de Uber și Bolt
Recomandările redacţiei
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Vadim Ermolaev
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la...
Ottobeuren, Bavaria, Germany April 15, 2026: A police officer wearing a high-visibility vest during a traffic stop in a
Român arestat în Germania pentru că voia să declanșeze un „război...
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polonia amenință Ucraina că îi va bloca procesul de aderare: „Cu...
Ultimele știri
Parlamentul a adoptat proiectul AUR prin care 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”
Înșelăciune cu investiții: o grupare prinsă după o anchetă în România, Rep. Moldova şi Ucraina folosea imaginea unor personalități
Momentul în care roata unei mașini de gunoi explodează și sparge geamurile unui restaurant, în Târgu Jiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la...
Fanatik.ro
„Se duc să fiarbă pe stadion precum ceainicul!”. Avertismentul medicilor şi climatologilor înaintea...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru Rapid! Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri: Rrahmani pleacă pe 7.000.000 de...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Kanye West nu s-a uitat la bani de ziua lui. Artistul ar fi cheltuit aproape 400.000 de dolari pentru o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...