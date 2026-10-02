Uniformele școlare obligatorii: Daniel Zamfir depune un amendament prin care elevii să fie implicați în alegerea aspectului hainelor

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunţat, vineri, după întâlnirea cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor, că va susţine printr-un amendament la Camera Deputaţilor solicitarea lor ca aspectul uniformei fiecărei şcoli să rezulte prin implicarea totală a elevilor. Social-democratul a spus că a avut, la Senat, o întâlnire extrem de utilă cu reprezentanţii Consiliului Național al Elevilor și ai Asociaţiilor de părinți.

„Am fost bucuros sa constat ca opiniile noastre nu erau, de fapt, atât de divergente pe subiectul tinutei scolare si ca, asa cum banuiam, acest fals conflict a fost alimentat de cei care, de regula, seamana doar discordie! Am fost total de acord si voi susţine sub forma de amendament la Camera deputatilor solicitarea lor ca aspectul uniformei fiecărei scoli sa rezulte prin implicarea totală a elevilor”, precizează iniţiatorul proiectului de lege privind introducerea obligativităţii uniformei în învăţământul preuniversitar.



El mai spune că, în acelaşi timp, elevii consideră ca problemele educaţiei sunt multiple şi că introducerea ţinutei obligatorii nu este neapărat o prioritate.



„Regret ca discuţia de azi nu a avut loc mai devreme, ne-ar fi scutit de atâta agresivitate din partea celor care nu doresc decât să propage ura şi dezbinarea! În egală măsură, le mulţumesc reprezentanţilor părinţilor pentru aportul pe care l-au avut la această discuţie extrem de onestă şi constructivă”, a scris Zamfir pe Facebook.



Senatorul PSD a afirmat că e limpede că problemele educaţiei sunt numeroase şi grave. „Cu toţii suntem de acord că nu impunerea ţinutei obligatorii le rezolvă pe toate, însă este un pas necesar”, a spus Zamfir.

Din partea CNE au participat la discuţii Mihnea Haiduc, Bogdan Enache, Bogdan Gogan şi Anda Şinca, iar din partea asociaţiilor de parinti au fost prezenţi Sorin Berilă (Asociaţia Alianţa părinţilor), Eugen Ilea (Federaţia parinţilor- PRO EDU) şi Valentin Ilie, Sorin Panait, Ioan Rotaru (Federaţia Naţională a Parintilor- EDUPART), notează News.ro.

Elevii au protestat, luni faţă de introducerea uniformelor, mergând la şcoală îmbrăcaţi în negru, conform recomandărilor Consiliului Naţional al Elevilor (CNE), care consideră că uniforma obligatorie, impusă printr-un proiect de lege adoptat deja de Senat şi trimis la Camera Deputaţilor, nu rezolvă problemele şcolii.

Senatul a aprobat, în urmă cu o săptămână, cu 84 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” şi patru abţineri, proiectul de lege privind introducerea obligativităţii purtării uniformei şcolare în învăţământul preuniversitar de stat, iniţiat de PSD.

Senatul este primă Cameră sesizată, astfel că propunerea legislativă a intrat în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr.198/2023, în sensul instituirii obligaţiei elevilor de a se prezenta la şcoală în uniformă şcolară, al reglementării stabilirii modelelor, standardelor tehnice şi elementelor componente ale uniformelor şcolare, precum şi al instituirii unor măsuri privind acordarea gratuită a acestora sau subventionarea achiziţiei.

Potrivit amendamentelor adoptate, unitatea de învăţământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepţia ecusonului care conţine denumirea unităţii de învăţământ.

Pentru achiziţia uniformelor şcolare se acordă gratuitate sau subvenţii, iar cheltuielile aferente pot fi finanţate din fonduri alocate din bugetele consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale, precum şi din fonduri externe nerambursabile.

Iniţiatorii arătau în proiect că modificările pe care le propun presupun introducerea obligativităţii purtării unei ţinute şcolare unice în învăţământul preuniversitar de stat, descentralizarea alegerii modelului către comunitatea şcolară locală, interzicerea monopolului comercial asupra furnizării acestor piese şi posibilitatea subvenţionării kitul-ului de bază.

Editor : B.E.