Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestire. „Ne aşteaptă o muncă importantă. Nu avem timp de pierdut”

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis felicitări lui Luca Niculescu pentru învestirea sa ca premier al României. „Ne aşteaptă o muncă importantă. Aceea de a crea oportunităţi pentru oameni şi pentru companii. Şi de a întări securitatea pe Flancul nostru Estic. Nu avem timp de pierdut”, a adaugat ea într-un mesaj publicat pe X.

Ursula von der Leyen i-a transmis felicitări lui Luca Niculescu după ce acesta a devenit prim-ministrul României.

Congratulations to @LucaNiculescu on becoming Prime Minister of Romania. We have important work ahead of us. To create opportunities for people and for businesses. And to strengthen security on our Eastern Flank. We have no time to waste. Let’s move forward together, for Romania and for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

Premierul Luca Niculescu a transmis marţi că este un prim-ministru independent, dar ştie foarte bine că un guvern nu poate funcţiona fără sprijin parlamentar astfel că va evita conflictele sterile şi va guverna prin reguli clare şi prin transparenţă. El mai spune că autoritatea acestui Guvern nu se va măsura însă în discursuri, ci în rezultate verificabile: protejarea veniturilor corecte, eliminarea risipei, îmbunătăţirea guvernării, atragerea banilor din PNRR şi a fondurilor europene, investiţii în energie, finalizarea aderării la OCDE şi investiţii reale în economia românească.

"Mulţumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală şi cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în faţă urgenţe economice, bugetare, sociale şi geopolitice care cer decizii ferme, disciplină şi un stat care funcţionează pentru cetăţeni", a scris Luca Niculescu pe Facebook, după ce a fost votat de Parlament.