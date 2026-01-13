Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea acordului cu Mercosur, reclamă europarlamentarii AUR

Trei europarlamentari AUR au sesizat oficial Comisia Europeană și Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar pentru semnarea acordului UE - Mercosur, anunțată pentru sâmbătă în Paraguay, conform News.ro.

Cei trei europarlamentari AUR sunt Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia și Gheorghe Piperea.

„Conform Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, semnarea unui acord internaţional de asemenea amploare nu poate avea loc fără o decizie formală a Consiliului Uniunii Europene, adoptată într-o şedinţă legal convocată sau printr-o procedură scrisă finalizată, în care miniştrii statelor membre îşi exprimă votul şi mandatul politic. O simplă reuniune a COREPER II nu poate substitui această etapă obligatorie, întrucât COREPER are exclusiv un rol tehnic şi pregătitor, fără competenţă decizională”, se arată într-un comunicat AUR.

Conform europarlamentarilor AUR, în lipsa unei decizii a Consiliului UE, Ursula von der Leyen nu are dreptul legal de a semna acordul Mercosur, iar o astfel de acțiune ar reprezenta o încălcare gravă a procedurilor europene și a tratatelor în vigoare.

Europarlamentarii AUR menționează că, „în cazul în care ar fi convocată de urgenţă o şedinţă a Consiliului UE înainte de deplasarea anunţată în Paraguay, din partea României ar putea semna un ministru cu competenţă directă, respectiv ministrul Economiei sau ministrul Agriculturii. O asemenea şedinţă ar face vizibil, pentru prima dată, cum votează efectiv un ministru USR sau un ministru PSD pe un acord care afectează grav fermierii români şi economia naţională.

AUR consideră că acesta este momentul adevărului: românii trebuie să ştie cu ce mandat, din partea cui şi în interesul cui votează reprezentanţii guvernului României un acord internaţional cu impact economic, social şi agricol major.

Europarlamentarii AUR avertizează că orice ocolire a Consiliului UE şi a miniştrilor statelor membre subminează controlul democratic, legalitatea instituţională şi suveranitatea decizională a statelor, iar semnarea acordului Mercosur în aceste condiţii riscă să fie contestată juridic.

Alianţa pentru Unirea Românilor va continua toate demersurile politice şi instituţionale necesare pentru apărarea intereselor fermierilor români, a economiei naţionale şi a respectării stricte a tratatelor europene”, se mai arată în comunicat.

Amintim că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul comercial cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a confirmat planurile de călătorie ale lui Von der Leyen. Ea va fi însoţită de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat cabinetul acestuia.

