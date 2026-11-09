Ursula von der Leyen, vizită în România, în pline tensiuni la Marea Neagră. Ce a vorbit cu Zelenski înaintea întâlnirilor din București

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen vine luni în România, în cadrul unui turneu în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității sunt în creștere. Șefa Executivului european va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, cu care va avea discuții urmate de declarații de presă comune. De asemenea, ea se va întâlni cu premierul Luca Niculescu. Înaintea vizitei, oficialul european a discutat telefonic cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski despre securitatea din regiune, libertatea de navigație în Marea Neagră și eforturile de pace.

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente, iar oameni nevinovați și-au pierdut viața", a transmis Ursula von der Leyen într-o postare pe rețeaua X.

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Șefa Comisiei Europene a precizat că, în România și Bulgaria, se va întâlni cu liderii politici pentru a discuta situația de securitate și măsurile prin care Europa își poate consolida răspunsul.

„Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută", a subliniat von der Leyen, care a reiterat și sprijinul pentru apelul președintelui ucrainean la un armistițiu care să vizeze infrastructura alimentară și energetică.

Cei doi oficiali au discutat și despre eforturile de pace și negocierile programate la Abu Dhabi în această săptămână, la care Uniunea Europeană va participa alături de partenerii săi.

Ursula von der Leyen a anunțat că îl va întâlni pe Volodimir Zelenski la Dublin, la sfârșitul acestei săptămâni, pentru a discuta următorii pași în direcția păcii.

Programul vizitei președintei CE în România

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan o va primi luni, la ora 15:30, pe Ursula von der Leyen, la Palatul Cotroceni.

Cei doi oficiali vor avea mai întâi o întrevedere tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale. În jurul orei 17:00, președintele României și șefa Comisiei Europene vor susține declarații de presă comune.

Tot luni, Ursula von der Leyen se va întâlni și cu premierul Luca Niculescu, potrivit agendei publicate de Comisia Europeană.

După vizita din România, președinta Comisiei Europene va merge în Bulgaria, unde are programată o întâlnire cu premierul Rumen Radev.

Editor : Ana Petrescu