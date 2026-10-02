USR a decis mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Fritz: Soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate

Dominic Fritz a anunțat că liderii USR au avut vineri o discuție în Biroul Național pentru a decide mandatul cu care vor merge luni la consultările de la Palatrul Cotroceni.

„Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate.

Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Fritz a mai subliniat că „USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD” și că partidul pe care îl conduce „nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”.

„Evident că vom dialoga cu premierul desemnat, daca președintele face o altă nominalizare”, a subliniat, însă, Dominic Fritz.

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Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat că luni, 5 octombrie, vor avea loc consultări la Palatul Cotroceni pentru nominalizarea unui nou prim-ministru.

Programul consultărilor începe de la ora 14:00. Detalii, aici.

Editor : M.G.