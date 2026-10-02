Live TV

USR a decis mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Fritz: Soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_CONSULTARI_usr_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări cu partidele la Cotroceni. Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Dominic Fritz a anunțat că liderii USR au avut vineri o discuție în Biroul Național pentru a decide mandatul cu care vor merge luni la consultările de la Palatrul Cotroceni.

„Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate.

Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Fritz a mai subliniat că „USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD” și că partidul pe care îl conduce „nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”.

„Evident că vom dialoga cu premierul desemnat, daca președintele face o altă nominalizare”, a subliniat, însă, Dominic Fritz.

CITEȘTE ȘI: Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui pentru noul Guvern

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat că luni, 5 octombrie, vor avea loc consultări la Palatul Cotroceni pentru nominalizarea unui nou prim-ministru.

Programul consultărilor începe de la ora 14:00. Detalii, aici.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu saluta cu mana
1
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
sustinatoare dilie
2
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
3
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor: Dacă PSD nu l-a votat pe Siegfried Mureșan, nici PNL nu îl va vota pe...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
5
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar celor din 11 septembrie...
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri: cum au descris-o
Digi Sport
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri: cum au descris-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan are, luni, consultări cu toate partidele pentru un nou premier. Două scenarii sunt negociate pentru viitorul Guvern
bani cuburi cu initialele S&P
Impasul de pe scena politică intensifică presiunea asupra ratingului de țară înainte de evaluarea S&P. Ce ar putea duce la retrogradare
adrian teodor picoiu
Guvernul l-a eliberat din funcție pe prefectul Constanței. Motivul pentru care a fost demis
studenti ora clasa
Guvernul continuă bursele FLEX pentru elevii români. Până la 70 de liceeni vor putea studia un an în SUA
ALEGERI 2024
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan. Reproșurile aduse
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul...
Bucharest, Romania - February 02, 2022: One EURO coin and its equivalent in Romanian lei, a 5 lei banknote, photographed through a magnifying glass. T
Euro bate un nou record în fața leului. După șocul de pe piața...
Ilie Bolojan e audiat la DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogos.
Ilie Bolojan a fost audiat mai bine de două ore la DNA Iași. Ce au...
Kimberly Guilfoyle gesticulează pe scenă
Congresul SUA cere anchetarea ambasadoarei Kimberly Guilfoyle, după...
Ultimele știri
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Mobilizare MApN cu 10.000 de rezerviști. Armata vrea să știe pe cine se bazează în caz de conflict
Ucraina explică situația avioanelor sale F-16 după ce au apărut informații privind probleme de mentenanță. Ce spune Kievul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Alina Pușcău, veste uriașă după lunile de luptă cu cancerul. Cele 11 tumori nu mai sunt vizibile: "Sunt în...
Cancan
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Fanatik.ro
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și l-a umilit public: „Ești un vagabond!” Pus să conducă un Matiz, i-a...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă...
Adevărul
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Becali l-a numit "vagabond" și i-a dat un Matiz vechi. Acum a venit "răspunsul"
Pro FM
Romina Power, la 75 de ani. Povestea de viață a jumătății celebrului duo Al Bano & Romina: iubire, muzică și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Cruise, fascinat de prințesa Kate la o premieră în Londra. Ce a spus despre rochia ei și ce mesaj i-a...
Adevarul
Satu Mare și Baia Mare, marile orașe din nord-vest rămase departe de autostrăzi. Peste 450.000 de oameni...
Newsweek
Judecătorii au anunțat ce se întâmplă cu CASS la pensiile peste 3.000 lei. Decizia va înfuria toți pensionarii
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Momentul când o șopârla scapă din gura unui șarpe. Imaginile cu lupta celor două reptile sunt virale
Film Now
Halle Berry, acuzată de fostul soț că l-a strâns de gât pe fiul lor de 12 ani. Olivier Martinez a cerut...
UTV
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu Min Ah. Actorul a spus „da” pentru a treia oară