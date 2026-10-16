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USR a decis să voteze împotriva Guvernului „PSD - Luca Niculescu”. „Vom construi alianța politică reformistă care să câștige alegerile”

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USR
USR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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USR a anunțat că a decis în unanimitate în Comitetul Politic ca partidul să voteze, în Parlament, împotriva învestirii „Guvernului PSD - Luca Niculescu”. „Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră”, arată un comunicat de presă. 

„Comitetul Politic al USR a decis astăzi, în unanimitate, ca partidul să voteze, în Parlament, împotriva învestirii Guvernului PSD – Luca Niculescu. 

Decizia vine în contextul în care PSD încearcă să prezinte drept o soluție de stabilitate politică revenirea la un model de guvernare bazat pe risipirea banilor publici, protejarea privilegiilor și blocarea reformelor de care România are nevoie”, arată un comunicat de presă al USR. 

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi. USR își va continua munca pentru români din opoziție. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Și vom construi cu determinare acea alianță politică reformistă care să câștige următoarele alegeri”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz. 

USR consideră că România are nevoie de stabilitate politică construită pe reforme reale, responsabilitate în cheltuirea banului public, independența justiției și respect față de cetățeni, nu pe conservarea unui sistem de privilegii  

„USR nu va gira, prin votul său, întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea României”, conchide mesajul partidului.

Editor : Alexandru Costea

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