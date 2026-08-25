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USR a depus o nouă Lege a Integrității, fără amendamentul anti-Fritz: „Actuala lege încalcă normele europene”

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dominic fritz
Dominic Fritz. Foto: USR
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Liderul senatorilor USR a anunțat că formațiunea a depus, marți, o nouă Lege a Integrității care nu mai conține prevederile de integritate care l-ar lăsa pe Dominic Fritz, dar și pe alți primari din țară fără mandat. Sorin Sipoș susține că legea, în forma votată deja de Parlament, este împotriva statului de drept și încalcă normele europene.

„În forma adoptată de Camera Deputaților, Legea ANI nu trece de exigențele Comisiei Europene și riscăm nu numai să pierdem banii din neatingerea jaloanelor ce au fost asumate prin PNRR, dar și alte sancțiuni mai grave”, a declarat liderul grupului USR din Senat, Sorin Șipoș.

Acesta a făcut apel la toate partidele să voteze „o lege curată”, pentru a nu pierde banii europeni:

„Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orbán.

Noi sperăm ca, în al 12-lea ceas, să existe această responsabilitate și să nu pierdem acești bani, pentru că apelul liderilor PPE și Renew a fost clar: legea încalcă normele europene și este împotriva statului de drept”.

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În acest moment, legea inițială care schimba regulile în privința integrității a fost întoarsă în Parlament după decizia CCR. Proiectul a trecut de Camera Deputaților, cu unele modificări în privința declarațiilor de avere, iar acum urmează să ajungă la votul final al Senatului. Deputații USR au votat împotriva acestei forme care păstra amendamentul care ar urma să îl lase pe Dominic Fritz, dar și pe alți primari din țară, fără mandat. 

 

Editor : A.G.

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