Dominic Fritz
Dominic Fritz la Congresului Naţional 2026 „Viitorul, împreună”, de la Sibiu. Foto: USR
Acuzații privind campanii de denigrare Miruță: „Trebuie să avem curajul să ne susținem colegii" Apel la consolidarea prezenței în instituții

USR a lansat, vineri la Sibiu, în Congresul Național 2026 „Viitorul, împreună”, proiectul strategic „România 2036”, un amplu proces de planificare pe termen lung pentru viitorul țării, eveniment la care peste 500 de delegați au dezbatut direcțiile politice și modificări ale statutului partidului. Președintele Dominic Fritz a declarat că formațiunea este „o amenințare pentru profitorii statu-quo-ului” și că participă la guvernare „pentru a-l distruge”, iar vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că membrii USR trebuie încurajați să își asume funcții publice, inclusiv prin numire politică, pentru a putea reforma instituțiile statului.

În deschiderea lucrărilor Congresului USR, Dominic Fritz a afirmat că partidul nu a intrat la guvernare pentru a conserva sistemul actual.

„USR este o ameninţare pentru profitorii statu-quo-ului, pentru că arătăm României normale că se poate altfel. Pentru că da, USR nu este în guvernare pentru a administra statu-quo-ul. Da, ne asumăm, USR este în guvernare pentru a-l distruge”, a declarat liderul partidului.

Șeful USR a transmis un mesaj ferm despre responsabilitate şi reformă într-un context marcat de presiuni economice, extremism şi neîncredere în instituţii.

„România nu e o victimă care aşteaptă un erou cu pelerină. România are nevoie de oameni care ştiu că nu există salvare fără muncă, fără instituţii, fără reforme asumate şi fără curajul de a spune adevărul, chiar când doare. Luptăm. Şi nu e uşor. Dar nicio schimbare nu este”, a subliniat Fritz.

Citește și: Fritz, replică la atacul lui Grindeanu: „PSD a mai încercat să fie absolut dominant. Nu s-a sfârșit bine”

El a susținut că membrii USR care au avut responsabilități executive – primari sau miniștri – se confruntă cu reacții similare atunci când încearcă să oprească practici ilegale. „De fiecare dată când oprim un furt, când închidem un robinet de bani, când mai tăiem unui șmecher accesul la resursele statului, atacurile sunt atât de predictibile că ne putem regla ceasurile după ele”, a spus Fritz.

„Optimismul este o datorie. E o luptă grea. Dar nu abandonăm. Nu ne lăsăm intimidaţi. Şi nu renunţăm la ideea unei Românii puternice, europene, care îşi cere mai mult de la ea însăşi”, le-a mai transmis liderul USR delegaţilor prezenţi la congresul de la Sibiu.

Acuzații privind campanii de denigrare

Președintele USR a enumerat mai multe situații în care colegi de partid ar fi fost vizați de atacuri după decizii sau poziții publice incomode.

Potrivit acestuia, atacurile la adresa lui Ionuț Moșteanu ar fi apărut după ce acesta ar fi refuzat o mită, Radu Miruță ar fi ținta unei campanii de denigrare înainte de încheierea unor contracte prin programul SAFE, iar Diana Buzoianu ar fi fost vizată de o moțiune după majorarea amenzilor pentru tăieri ilegale de pădure. De asemenea, Fritz a vorbit despre atacuri la adresa Oanei Țoiu și despre un dosar penal deschis pe numele Flaviei Boghiu, pe care le-a pus în legătură cu decizii administrative sensibile.

Citește și: Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea la Uzina Sadu: „Toată agitația asta publică este foarte suspectă”

„Campania de ură, de dezinformare, de atacuri la persoană, de justiţie selectivă nu are legătură cu critica democratică, ci este o încercare sistematică de a reduce la tăcere fix pe cei care încurcă interesele speciale care au acaparat România”, a afirmat liderul USR.

Fritz a transmis că formațiunea nu va abandona „lupta pentru cetățeni”.

Miruță: „Trebuie să avem curajul să ne susținem colegii”

Vicepremierul Radu Miruță a declarat, la rândul său, că partidul trebuie să își încurajeze membrii să ocupe funcții în instituțiile publice, inclusiv prin numire politică, acolo unde legea permite acest lucru.

„Este o greşeală să nu încurajăm oamenii din fiecare judeţ, din fiecare filială, să-şi asume să iasă în faţă. Cu cât vor reuşi să ajungă într-o instituţie… Da! Prin numire politică, dacă ăsta este mecanismul legal. Prefectul este prin numire politică”, a spus Miruță.

Acesta a adăugat că „armele sunt inegale”, dar că, în cadrul coaliției, se câștigă „câte o bătălie”. „Dominic se luptă la fiecare şedinţă de coaliţie. Împreună cu colegii miniştri ne luptăm de asemenea”, a afirmat el.

Apel la consolidarea prezenței în instituții

Miruță a susținut că reforma instituțiilor deconcentrate nu este posibilă fără oameni „asumați” ai USR în poziții de conducere, fie prin concurs, fie prin numire legală.

„Nu vom putea să controlăm curăţenia din România până când nu va exista un membru asumat al USR care să urmărească activitatea din fiecare instituţie deconcentrată din ţara asta”, a spus vicepremierul, adăugând că partidul trebuie să aibă „curajul să spună deschis când cineva nu este potrivit pentru o astfel de poziţie”.

