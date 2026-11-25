USR anunţă că depune o propunere legislativă pentru rezolvarea a cinci probleme majore care grevează substanţial activitatea ANI, arătând că, în ultimii ani, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a fost lăsată să acumuleze probleme grave, de natură să-i blocheze activitatea şi să o transforme într-un instrument pe care PSD să-l poată folosi pentru a scoate pe tuşă adversarii politici. Anunţul USR vine după ce vicepreşedintele partidului Radu Miruţă a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pentru că, în calitate de deputat, a desfăşurat activităţi specifice unei persoane fizice autorizate.

„PSD foloseşte instituţiile statului pentru a-şi hărţui sau elimina adversarii politici. După Dominic Fritz, PSD l-a luat la ţintă pe colegul nostru Radu Miruţă. ANI zice că Radu Miruţă este incompatibil, pentru că a făcut ceea ce aceeaşi ANI i-a zis că poate face şi, atenţie, pentru care nu a luat NICIUN LEU. O agenţie care trebuie să găsească averile ilicite ajunge să vâneze un om care nu a luat niciun leu, pentru o expertiză pe care ANI i-a zis că o poate face. ANI nu vede blăniţele de la botez, ANI nu vede cutiile de pantofi din conturile pesediştilor, nu vede maşinile de sute de mii de euro din parcările instituţiilor din România. Probabil că nu le vede pentru că sunt toate roşii, la fel cum roşu este şi cel care conduce astăzi ANI, fost consilier al premierul PSD Tudose, un om care a picat primul concurs. În schimb vede cei zero lei încasaţi de Miruţă. De fapt, Radu este incompatibil cu PSD. Este incompatibil cu furtul din banii publici, îndesaţi de pesedişti în cutii de pantofi sau portbagaje ale baronilor. Este incompatibil cu toţi securiştii care vor să controleze în continuare statul român. Nu vom renunţa şi nu ne vor intimida, oricât de mult încearcă”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaţilor USR, potrivit News.ro.

„ANI a fost înfiinţată atunci când România a vrut să adere la UE şi, o perioadă, a fost instituţia care s-a ocupat cu supravegherea respectării legislaţiei privind integritatea în funcţia publică. O perioadă, cât a fost şi monitorizarea MCV, a funcţionat destul de bine. Din păcate, în ultimul timp, s-a tranformat într-o bâtă politică, pe care unii o folosesc împotriva adversarilor politici. Este foarte grav ce se întâmplă”, a precizat deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei.

USR prezintă şi problemele pe care le rezolvă proiectul de lege.

„Conducerea discontinuă şi concursurile viciate. Între iunie 2025 şi mai 2026, ANI a stat fără un preşedinte plin. Am avut un concurs anulat, unul fără niciun candidat admis şi unul organizat sub presiuni interne. Mai grav, s-a ajuns ca regulile concursului să se discute chiar la sediul ANI, cu conducerea interimară la masă, adică exact cu cei care candidează. Nu poţi cere altora imparţialitate când tu îţi scrii singur regulile concursului. Soluţia propusă: Concursul pentru şefia ANI iese complet din ANI, iar ANI nu mai are acces la aspecte referitoare la acesta”, arată USR.

De asemenea, USR spune că altă problemă este „Consiliul de control care nu controlează nimic”.

„Consiliul Naţional de Integritate (CNI), care ar trebui să vegheze asupra activităţii ANI şi să-i asigure independenţa faţă de factorul politic, există doar pe hârtie. CNI funcţionează ca o simplă anexă a ANI, fără nicio putere reală de control asupra agenţiei. Soluţia propusă: CNI devine independent de ANI şi primeşte atribuţii reale de control. CNI trebuie să supravegheze ANI, dar nu-şi poate îndeplini misiunea dacă depinde de ANI pentru personal, sediu, bani şi chiar e-mail/corespondenţă”, precizează formaţiunea.

USR mai afirmă că ANI îşi alege acum singură ce să i se verifice şi îşi plăteşte propriul auditor. Deloc întâmplător, este mereu aceeaşi firmă care face auditul.

„Soluţia propusă: Senatul va comanda şi plăti auditul extern al ANI”, menţionează USR.

USR se referă şi la problema miilor de dosare blocate şi soluţii date la „loterie”.

„Din cauza lipsei de inspectori, sunt mii de dosare care, de ani de zile, zac în sertare. Cetăţenii care fac sesizări aşteaptă enorm sau nu primesc niciun răspuns. Soluţia propusă: CNI va putea verifica ANI, inclusiv neanunţat, inclusiv cu privire la repartizarea aleatorie a dosarelor şi va putea dispune măsuri de remediere. CNI nu va decide pe fond soluţii, nu va lua locul inspectorului. Nu umblăm la dosare, umblăm la reguli”, arată comunicatul USR.

USR vorbeşte şi despre haos în administraţie şi avize fără valoare.

„În această vară, întreaga administraţie publică a fost blocată, pentru că primăriile şi instituţiile au aşteptat lămuriri de la ANI, fără să ştie cum se aplică legea. Iar când ANI emite, totuşi, puncte de vedere pentru cetăţeni, s-a dovedit că acestea nu au nicio valoare juridică. S-a văzut limpede cum instituţia îşi contrazice propriul răspuns, fără nicio consecinţă. Soluţia propusă: Emiterea de soluţii individuale anticipate şi îndrumări de interpretare obligatorii, în termen de 15 zile, cu forţă juridică, pentru cei care solicită ANI un răspuns înainte de a acţiona. Dacă respectă răspunsul ANI, oamenii de bună-credinţă nu vor mai putea, astfel, să fie sancţionaţi”, spune formaţiunea.

Vicepreşedintele USR Radu Miruţă, a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pentru că, în calitate de deputat, a desfăşurat activităţi specifice unei persoane fizice autorizate.

„În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deţinut calitatea de deputat în Parlamentul României şi a desfăşurat activităţi specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea şi depunerea unui raport de expertiză judiciară”, explică ANI referitor la incompatibilitatea lui Miruţă.

Conform ANI, Miruţă a încălcat „art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 (n.r. - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei) coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor”.

Editor : Ș.R.