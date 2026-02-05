USR anunță că va vota amendamentul ca toţi bolnavii cronici să beneficieze de plata primei zile de concediu medical

Deputaţii şi senatorii USR vor vota în Parlament amendamentul potrivit căruia toţi bolnavii cronici, fără discriminare, vor beneficia de plata primei zile de concediu medical, anunță deputatul Emanuel Ungureanu.

„Protecţie pentru bolnavii cu afecţiuni cronice! Prima zi de concediu medical trebuie plătită pentru pacienţii cu afecţiuni cronice! Aşa cum am afirmat public, încă din 31 decembrie, decizia ca românii cu adevărat bolnavi să fie pedepsiţi din cauza unor bolnavi închipuiţi este profund greşită. De aceea, toţi parlamentarii USR vor susţine amendamentul prin care toţi bolnavii cronici, fără discriminare, să beneficieze de plata primei zile de concediu medical”, a transmis joi, pe Facebook, Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor.

El a adăugat că statul trebuie să-şi întărească mecanismele de control şi trebuie să condamne ferm fraudele din sistemul de asigurări de sănătate, fără să pedepsească, colectiv, oamenii cinstiţi, grav bolnavi, care au nevoie de sprijin şi empatie.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că decizia de nu a plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de Guvern la propunere Ministerului Sănătăţii şi a explicat că o evaluarea a impactului acestei măsuri va putea fi făcută după cel puţin o lună. El a precizat că măsura este una tranzitorie, până vor fi puse în funcţiune mecanismele prin care să nu mai poată fi acordate nejusticat concedii medicale.

„Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical este o decizie care a fost adoptată de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii, în baza unei discuţii pe care am avut-o în prealabil decidenţii din Guvern. Şi trebuie să discutăm despre ea, nu trebuie să fugim de această măsură. Ea este una tranzitorie şi ţine cont de realităţile pe care le avem”, a declarat Ilie Bolojan.

Editor : B.P.