USR, atac la Sorin Grindeanu pe Facebook, în timpul negocierilor de la Vila Lac

USR îl atacă pe președintele PSD Sorin Grindeanu, fost premier, în timpul negocierilor dintre liderii fostei coaliții de guvernare, care au loc joi după-amiază la Vila Lac din Capitală. „De la ordonanțe date noaptea ca hoții până la avioane private plătite de Nordis și averi ascunse”, arată aceștia.
„Care sunt lucrurile pe care Sorin Grindeanu vrea cu disperare să le uiți astăzi?
De la ordonanțe date noaptea ca hoții până la avioane private plătite de Nordis și averi ascunse.
Premierul OUG 13. În noaptea de 31 ianuarie 2017, guvernul condus de el a adoptat celebra ordonanță care scăpa corupții de închisoare, în frunte cu Liviu Dragnea. Am fost peste 600.000 de oameni în stradă pentru a-i opri.
Pasager de lux în jet-urile private Nordis. A zburat la Monaco cu avioane private de lux închiriate de grupul Nordis, alături de Marcel Ciolacu și Laura Vicol. Același Nordis construit pe țepe date românilor.
Sute de mii de euro fără urmă în conturi. Sute de mii de euro fără urmă în conturi. O investigație HotNews publicată chiar astăzi arată că Grindeanu a încasat 450.000 de euro din vânzarea unei case, dar banii NU apar în conturile din declarațiile de avere depuse până în 2025, înainte ca acestea să nu mai aibă caracter public, prin decizia CCR! În schimb, își ridică un palat de 700 mp proiectat de... o firmă din grupul Nordis.
Să nu uităm nici de această «performanță» istorică: în 2017 a fost dat jos din fruntea guvernului de propriul partid.
Acesta este omul pe care PSD vrea să-l pună să decidă bugetele României. O colecție vie de ordonanțe date noaptea, ca hoții, lux pe banii rețelelor imobiliare și averi nedeclarate.
România are nevoie de un guvern curat, orientat spre Vest și spre modernizare, nu de o întoarcere în epoca Dragnea-Nordis”, arată un mesaj USR publicat în timpul negocierilor de la Vila Lac.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
PSD și președintele Nicușor Dan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de protocol cu social-democrații, potrivit surselor Digi24. Liderii PNL, USR și UDMR au discutat joi la Palatul Victoria, în vreme ce social-democrații s-au adunat în biroul lui Sorin Grindeanu, la Camera Deputaților. Liderii fostei coaliții s-au aflat la Vila Lac, încercând să ajungă la un acord.
Editor : Alexandru Costea